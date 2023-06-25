6 علامات تُخبرك أنك بحاجة إلى مزيد من النوم

الأحد 25 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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لأسباب مختلفة يُعاني بعض الأشخاص من قلة النوم، إما بسبب ضغوط العمل أو بسبب مسؤوليات الحياة المختلفة.

وهناك بعض العلامات العابرة للرغبة في النوم كالتثاؤب والنعاس، لكن هناك بعض الأعراض الأخرى التي تخبرك بأنك في حاجة لزيادة ساعات نومك قليلاً، من أجل صحة أفضل، وأيضاً لكي تتمكن من مواصلة أعمالك بكفاءة.

1. الشعور بالضغط العصبي أكثر من المعتاد

إذا وجدت نفسك بدأت تصرخ كثيراً أثناء القيادة على عكس طبيعتك، فهذا مؤشر إلى أنك تحتاج المزيد من النوم.

2. تغير عادات تناول الطعام

إذا لاحظت مؤخراً أنك بدأت تجوع أكثر من المعتاد، فهذا ربما يكون مؤشراً إلى مراجعة ساعات نومك، لأن هناك ارتباط وثيق بين اضطرابات النوم واضطرابات الطعام، وذلك لأنه عندما يفتقد جسمك للنوم فإنه يلجأ لتعويض الطاقة عن طريق الطعام، لذا فكثيراً ما يكون نقص النوم سبباً لاكتساب الوزن.

3. مشكلة مع الذاكرة

نقص النوم له علاقة كبيرة بمشاكل التذكر، لذا إذا وجدت نفسك بدأت تنسى كثيراً وتجد صعوبة في تنظيم مهامك من دون مفكرة إلكترونية، فربما يكون السبب هو نقص النوم

. مشاكل في الرؤية

إذا كنت لا تعاني من أي مشاكل أو قصر في النظر، لكن لاحظت التهاب في عيونك، تغير في الرؤية، فقد يكون ذلك مؤشراً إلى أنك تحتاج بعض النوم.

5. لا تتخذ القرارات الصحيحة

إذا وجدت نفسك تتأخر في تحديد الاتجاه الصحيح أثناء القيادة، فهذا ربما يكون جرس إنذار إلى نقص النوم.

6. الإحساس بالدوار

إذا أصبح إحساس الدوار ملازمك بشكل كبير، ذلك ربما يكون نتيجة لنقص ساعات نومك