مليشيا الحوثي تقاعد 200 موظف بهذا القطاع لم يستوفوا خدمتهم الفعلية

الأحد 25 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت مصادر طبية مطلعة في صنعاء عن اقدام الميليشيات الحوثية الانقلابية بتصفية القطاع الصحي من الكوادر الطبية والصحية غير الموالية لهم واستبدلوهم بموالين من الحوثيين ممن لايحملون المؤهلات العلمية التي يحملها من قامت بتصفيتهم ..

وقالت المصادر إن المدعو “طه المتوكل” المعين من قبل مليشيا الحوثي وزيراً للصحة اصدر قرارات بإقالة 130 كادرا من الكوادر الطبية والصحية في عموم المحافظات ومديرياتها التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية..

كما أصدر توجيهاته إلى مديري مكاتب الصحة الموالين لجماعته في المحافظات بسرعة تغيير مديري مكاتب الصحة في المديريات.. واكدت المصادر أن الوزير الحوثي رفع بأسماء البدائل ومن سيتم تغييرهم إلى مدري مكاتب الصحة في محافظاتهم من الموالين لهم وغير المؤهلين ..

وان القطاع الصحي بهذه الإجراءات الحوثية التعسفية الممنهجة خسر مايزيد على 200 كادرا بين طبيب وصحي .. وان اقالتهم وتغييرهم جاءت تحت مظلة التقاعد رغم أن كثير منهم لم يبلغوا احد الاجلين في التقاعد لا سنا ولا عملا وممارسة مهنية ..

وكشفت مصادر خاصة لموقع مأرب برس ،أن من اقالتهم المليشيات لم يعملون في بالوظيفة [15]عشر عاما والقانون في الخدمة الفعلية أن يبلغ الموظف ) سنة كاملة ولا والمادة(28) تنص من يستحق المؤمن عليهم المشمولين باحكام هذا القانون معاشا تقاعديا بنسبة (100%) من الاجر الاساسي المستحق عند بلوغ مدة الخدمة الفعلية (35) سنة كاملة ولا يجوز أن يزيد المعاش عن الاجر الاساسي المستحق في تاريخ بلوغ مدة الخدمة المشار اليها في الفقرة السابقة إذا زادت عن ذلك ولا يصرف اي مستحقات مالية عن مدة الخدمة الزائدة

وتسعى مليشيا الحوثي تجريف القطاعات الحكومية واحلالها بالمليشيا التابعة والموالية لها