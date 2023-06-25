الانتقالي يرد على زيارة العليمي لحضرموت بهذه الطريقة

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أفادت مصادر محلية، إن عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي، أقدمت على تمزيق صور رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، في حضرموت، تزامنا مع وصوله للمحافظة.
واظهر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور رئيس مجلس القيادة الرئاسي ممزقة وتم تشويها في اللافتات بالشوارع.
وقالت المصادر، إن عناصر من منتسبي لواء بارشيد التابع للمجلس الانتقالي أقدموا على تمزيق صور رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي والتي علقت في شوارع المكلا ترحيبا بقدومه.
وفي وقت سابق السبت، وصل رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وصل إلى محافظة حضرموت مع عدد من مسؤولي الدولة في زيارة تفقدية للأوضاع الخدمية، والانمائية في المحافظة ومشاركة ابنائها افراح عيد الاضحى المبارك، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.