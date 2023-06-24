وزير الدفاع يرد على تحشيد المليشيات الحوثية

السبت 24 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال وزير الدفاع اليمني في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا:.أن جماعة الحوثي لن تخضع للسلام العادل، مالم يتم التوحد وتوجيه "البندقية" إليها، في إشارة للمواجهة العسكرية مع الجماعة التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.

واطلع الفريق الركن محسن محمد الداعري على جاهزية محور تعز في زيارة هامه قام بها اليوم السبت 24يونيوحزيران الى محورتعز على راس وفد رفيع، وكان في استقباله والوفد المرافق له رئيس أركان المحور العميد عبدالعزيز المجيدي وقادة الالوية وقائد الشرطةالعسكرية بالمحافظة.

وشدد وزير الدفاع على رفع الجاهزية القتالية واليقظة ولإستعدادا لأي تصعيد تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية، والعمل من اجل استكمال تحرير محافظة تعز واستعادة الدولةوفقا لما أوردتهوكالةالأنباءاليمنيةسبأ.

ونقل وزير الدفاع الى قيادة المحور وقادة الوحدات وكافة منتسبي محور تعزضباط وصف وجنود، تحيات وتهاني رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس بمناسبة قدوم عيدالاضحى المبارك مشيدا ببطولات منتسبي محور تعز وما قدموه من تضحيات في سبيل انهاء الاتقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.

من جانبه رحب رئيس أركان محور تعز العميد/ عبد العزيز المجيدي بوزير الدفاع والوفد المرافق له وشكره على هذه الزيارة وقدم ايجاز عن الموقف القتالي بالمحور وانتشار الوحدات في نطاق مسئولية المحور وجاهزيتها القتالية والتضحيات التي يقدمها منتسبو الجيش وآخر مستجدات الموقف، وما يتحلى به المقاتلون من روح معنوية عالية مؤكدا عزم وتصميم المقاتلين مواصلة بذل الغالي والنفيس من اجل تحرير المحافظة واستعادة كافة مؤسسات الدولة الشرعية، ورفع الظلم والمعاناة التي يعاني منها كافة ابناء الوطن.

واستمع وزير الدفاع والوفد المرافق له من رئيس اركان المحور وقادة الالوية ورؤساء الشعب المختصة بمحور تعز الى عدد من المداخلات التي تظمنت العديد من القضايا والمقترحات الرامية لتعزيز الجاهزية ورفع مستوى كفاءة منتسبي محورتعز من جانبه ابدى وزير الدفاع تفهمه لكل ما طرح مبديا استعداده لتوجيه الدوائر المعنية بوزارة الدفاع لحل ومعالجة كل القضايا التي طرحت من قبل الحاضرين.

رافق وزير الدفاع في هذه الزيارة كلا من: اللواء الركن/ احمد عبدالله تركي - محافظ محافظة لحج. اللواء الركن/ احمد محسن اليافعي رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع. اللواء الركن/صالح علي محسن - رئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء الركن/ يوسف علي الشراجي - نائب رئيس هيئة العمليات المشتركة.

اللواء الركن/ فضل حسن - قائد المنطقه العسكرية الرابعة اللواء الركن/ على محمد الفضلي نائب رئيس هيئة الدعم اللوجستي. اللواء الركن/احمد صالح سعيد الشاعري قائد الشرطة العسكريه العميد/ ابوبكر الجبولي قائد محور طور الباحة قائد اللواء الرابع مشاة جبلي. العميد/عبدالله السقلدي مدير دائرة الامداد والتموين.

العميد الركن/ ناجي عباس ناجي - نائب رئيس هئية العمليات بوزارة الدفاع.