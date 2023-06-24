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الرئاسة الروسية تكشف عن مصير قائد قوات فاغنر

السبت 24 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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قالت الرئاسة الروسية “الكرملين”، مساء اليوم السبت، في بيان: “نقدر بشدة جهود وساطة الرئيس البيلاروسي وسيتم إسقاط القضية الجنائية ضد بريغوجين“.


وأضاف البيان: “سيتم إسقاط الدعوى الجنائية ضد بريغوجين وسيغادر إلى بيلاروسيا”.

وتابع: “لن يتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد المقاتلين الذين شاركوا في التصعيد العسكري ودخلوا الأراضي الروسية”، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية.

 
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