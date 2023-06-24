الفريق بن عزيز:المليشيات لن تكون مستعدة للسلام والدخول فيه إلا من باب القوة

السبت 24 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، السبت، أن جماعة الحوثي الارهابية لن تكون مستعدة للسلام والدخول فيه إلا من باب القوة، مشددا على رفع الجاهزية القتالية لدى قوات الجيش، بالتزامن مع تحشيدات الجماعة لمختلف جبهات القتال التي تشهد هدنة منذ ابريل 2022م.

جاء ذلك خلال إحتفال وعرض عسكري نظمته وزارتي الدفاع والداخلية، اليوم، في مدينة مارب، بتخرج عدد من الدورات التأهيلية والتخصصية في المجالين العسكري والأمني "دفعة الشهيد الفريق الركن سالم قطن"، بمناسبة اختتام المرحلة التدريبية الأولى للعام التدريبي والقتالي 2023.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة، أن قوات الجيش والأمن هم الأمل بعد الله للشعب اليمني، وهم الصخرة الصماء التي تتحطم عليها كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن وهم الذين سيفشلون كل مخططات جماعة الحوثي بثباتهم وقوة تماسكهم وبما يتمتعون به من خبرات متراكمة صقلتها ميادين التدريب وجبهات القتال.

وعبر الفريق بن عزيز، عن الفخر والاعتزاز بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه منتسبو القوات المسلحة والأمن من التدريب والتأهيل التخصصي الاحترافي، مؤكداً أنهم أصبحوا اليوم في أتم استعدادهم البدني والقتالي والمعنوي لخوض أصعب المهام التي ستوكل إليهم.

وأضاف أن القوات المسلحة قد قطعت خلال الأعوام الماضية خطوات تستحق الإشادة والثناء، وأصبح لدينا قادة يتمتعون بخبرات قيادية تؤهلهم لتحمل المسؤوليات في مختلف المستويات القيادية، كما أنها أفرزت مقاتلين أشداء شجعان محترفين يتمتعون بانضباط عال وثقة كبيرة بكفاءتهم القتالية التخصصية وهم دائمًا على أكمل درجات الاستعداد.

وقال: "إننا نؤهل قادتنا ومقاتلينا ونضع جميع صنوف قواتنا في استعداد قتال كامل، لإدراكنا أن تنظيم جماعة الحوثي لن تكون مستعدة للسلام والدخول فيه إلا من باب القوة.. وأنتم أيها الشجعان من نراهن عليهم لاستعادة الدولة وإعادة هذا التنظيم الإرهابي إلى جادة الصواب".

وشهد الحفل عرضاً عسكريًا شاركت فيه سرايا من الصاعقة والقناصة من عدة مناطق عسكرية وشرطة حراسة المنشئات وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة.