السبت 24 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشرت وزارة الدفاع الروسية صورة معبرة للجنود الروس بعنوان "التماسك والوحدة"، وذلك عقب فترة وجيزة من إعلان التهدئة مع قوات "فاغنر" التي أعلنت التمرد اليوم.

وكانت هذه الصورة أول ما تنشره الوزارة عقب التهدئة، كدليل على أن وحدة وتماسك القوات الروسية أقوى من أي فتن وخلافات يحلم أعداء روسيا أن تدب في صفوفها.

وأعلنت الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروس، اليوم السبت، عن قبول مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع صباح اليوم، نظيره البيلاروسي على الوضع في جنوب روسيا مع شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، واتفق الزعيمان على العمل المشترك.

وتلا ذلك إعلان بريغوجن الشخصي عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدا أنها استدارت وتغادر الآن في الاتجاه المعاكس، عائدة إلى معسكراتها في خطوط التماس.

وفي وقت مبكر من صباح السبت، استولت قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة.

كما فتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية ضد مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".