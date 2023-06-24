تطورات عاجلة من روسيا.. حقيقة قبول قائد قوات فاغنر مقترحاً لحل الأزمة

السبت 24 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت الرئاسة البيلاروسية، اليوم السبت، في بيان: “الرئيس لوكاشينكو أجرى اتصالاً مع مالك شركة فاغنر يفغيني بريغوجين”.

وأضاف البيان: “بريغوجين يقبل مقترح لوكاشينكو بشأن توقف تقدم قواته نحو موسكو”.

وبحسب الرئاسة البيلاروسية، فقد “تم تقديم مقترح لحل الأزمة يشمل منح ضمانات أمنية لمقاتلي فاغنر”.

وتابعت: “محادثات لوكاشينكو مع بريغوجين استمرت طوال اليوم وتمت بالتنسيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.



وفي وقت سابق من السبت، قدمت السلطات الروسية وعداً لمقاتلي فاغنر بالعفو عنهم إذا ألقوا أسلحتهم لكن عليهم فعل ذلك بسرعة.

تأتي هذه التطورات، بينما صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم السبت، على قانون يسمح للسلطات الروسية باحتجاز أي شخص يخالف القوانين العرفية المعلنة في البلاد مدة 30 يوماً.