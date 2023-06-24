تطورات عاجلة من روسيا.. حقيقة قبول قائد قوات فاغنر مقترحاً لحل الأزمة عرض عسكري لسرايا من الصاعقه والقناصة احتفالا بتخرج دفعات جديدة في المجال الامني والعسكري رشاد العليمي يصل حضرموت بمعية وفد سعودي رفيع إسقاط مسيرة حوثية بنيران قوات الجيش في حريب مأرب وزير الأوقاف يترأس اجتماعًا للجنة الأفواج والمطوفين بمكة المكرمة اللجنة الأمنية بحضرموت تحذر وتتوعد وتكشف عن ''بشارات خير'' سيأتي بها الرئيس رفقة وفد سعودي رفيع جدول مباريات ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تصريحات مدرب منتخب اليمن للناشئين قبل مباراة ايران الحاسمة.. ماذا قال؟ المليشيات تحول ثان أكبر مساجد صنعاء الى مركز استقطاب وتجنيد للأطفال الجيش الروسي يعلن عن أول رد لإخماد تمرد بريغوجين والدبابات تملأ شوارع موسكو
قالت الرئاسة البيلاروسية، اليوم السبت، في بيان: “الرئيس لوكاشينكو أجرى اتصالاً مع مالك شركة فاغنر يفغيني بريغوجين”.
وأضاف البيان: “بريغوجين يقبل مقترح لوكاشينكو بشأن توقف تقدم قواته نحو موسكو”.
وبحسب الرئاسة البيلاروسية، فقد “تم تقديم مقترح لحل الأزمة يشمل منح ضمانات أمنية لمقاتلي فاغنر”.
وتابعت: “محادثات لوكاشينكو مع بريغوجين استمرت طوال اليوم وتمت بالتنسيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وفي وقت سابق من السبت، قدمت السلطات الروسية وعداً لمقاتلي فاغنر بالعفو عنهم إذا ألقوا أسلحتهم لكن عليهم فعل ذلك بسرعة.
تأتي هذه التطورات، بينما صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم السبت، على قانون يسمح للسلطات الروسية باحتجاز أي شخص يخالف القوانين العرفية المعلنة في البلاد مدة 30 يوماً.