رشاد العليمي يصل حضرموت بمعية وفد سعودي رفيع

السبت 24 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مساء اليوم السبت 24يونيو حزيران ، إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق البلاد.

وقالت مصادر مطلعة، إن رئيس مجلس القيادة وصل إلى مطار الريان، رفقة وفد سعودي رفيع، ضمن زيارة لمحافظة حضرموت، بعد أيام قليلة من إشهار مجلس حضرموت الوطني، وفي أول زيارة له للمحافظة منذ توليه رئاسة المحلس الرئاسي.

وأكدت قناة حضرموت الفضائية، وصول رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى مطار الريان الدولي.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إلى المحافظة يرافقه وفد سعودي رفيع.

وقالت السلطة المحلية -في بيانها- إن "الزيارة مُرحّب بها وتحمل بشارات مشاريع خير لحضرموت، ولأهلها الذين ظلوا ينتظرون مشاريعًا خدمية كبيرة تخفف عنهم آلام معاناتهم الطويلة".

وأشارت إلى أن بعض الجهات وفي سياق سعيها المعهود لزرع الفوضى ومنع مشاريع الخير، بدأت بتعميم منشورات تدعو الى زعزعة الامن. وحذرت من أي أفعال تخل بالأمن أو تقف في طريق استقدام مشاريع تخدم المواطنين، وتعتبر من يقف في طريق تنفيذها معادٍ لحضرموت، وسيتم التعامل بحزم تجاه أي أعمال تحريضية او تخريبية، ويتحمل مسؤوليته من يفكر العبث بالأمن أو يعمل على التحريض للفوضى.

ونشرت السلطة المحلية برنامج المشاريع التنموية والخدمية التي سيتم وضع حجر الأساس لها بدعم من المملكة العربية السعودية.