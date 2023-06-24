إسقاط مسيرة حوثية بنيران قوات الجيش في حريب مأرب

السبت 24 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تمكنت الدفاعات الجوية، اليوم السبت ،24يونيوحزيران، اسقاطها طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي الإرهابية في سماء مديرية حريب، جنوب محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن.

ووفقا لما اوردة المركز الإعلامي لألوية قوات العمالقة، في بيان له أكد فيه، إن الدفاعات الجوية التابعة لها، أسقطت طائرة “مسيّرة” حوثية أثناء تحليقها في سماء مديرية حريب

وخلال الأيام الماضية أسقطت الدفاعات الجوية عديد طائرات مسيرة للمليشيا الحوثية أثناء محاولتها استهداف مواقع للقوات المرابطة في جنوب محافظة مأرب.

وفي مارس الماضي حاولت مليشيا الحوثي السيطرة على مديريتي حريب ومرخة في المنطقة التي تقع على مثلث إستراتيجي يتوسط محافظات هي مأرب وشبوة والبيضاء إلا أنهم سرعان ما فشلو.

كماصعدت المليشيا، في الآونة الأخيرة من إطلاق مسيّراتها المفخخة والاستطلاعية باتجاه مواقع قوات الجيش اليمني في عدد من المحافظات أغلبها في محافظتي مأرب، شبوة، وتعز.