وزير الأوقاف يترأس اجتماعًا للجنة الأفواج والمطوفين بمكة المكرمة

السبت 24 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ترأس معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة،اليوم ،اجتماعًا تنسيقيًا بين رؤوساء لجان الأفواج التابعة لحجاج بلادنا، ورؤساء مكاتب الخدمة الميدانية التابعة لمطوفي حجاج الدول العربية.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالحاضرين، مثنيًا على حسن التنسيق والتنظيم والترتيب الذي تم خلال موسم حج العام الماضي ١٤٤٣هجرية، وخلال المرحلة السابقة من هذا الموسم بين مزودي الخدمات في الأراضي والمشاعر المقدسة من المطوفين، وبين مكتب شؤون حجاج اليمن.

وشدد الوزير شبيبة، على أهمية مواصلة عملية التنسيق بين كل الأفواج والمكاتب الميدانية المحددة لها، والتأكيد على منع تصعيد أي مقيم مع باصات ومخيمات حجاج بلادنا، ففي ذلك تعدٍ صارخ على حقوق الحجاج، ولايجوز شرعًا ولا نظامًا.

بدوره أشار وكيل الوزارة المساعد لقطاع الحج والعمرة عارف البركاني على أهمية تظافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد في خدمة الحجاج في المرحلة التالية التي ستبدأ خلال الساعات القادمة بعملية استلام باصات النقل بين المشاعر ثم التصعيد إلى منى وعرفات.

وأشار مدير عام الحج والعمرة عبد الكريم الشيخ إلى أن مكتب شؤون حجاج اليمن في أتم الاستعداد لمرحلة التصعيد، وأن المخيمات جرى تقسيمها على المنشآت المعتمدة وفقًا لحصتها المحددة، عبر اللجنة الفنية والهندسية المرافقة لبعثة الحج، .

ولفت نظر مؤسسة الطوافة العربية إلى أهمية التأكد من كافة الخدمات في المخيمات بما فيها الإعاشة والأمن وفرق العمل الأخرى. بدورهم شكر مطوفو حجاج الدول العربية لقيادة بعثة الحج اليمنية اهتمامها ومتابعتها لشؤون الحجاج، مؤكدين استعدادهم التام لاستقبال الحجاج في مخيماتهم بالمشاعر المقدسة وتوفير كافة الخدمات لهم.