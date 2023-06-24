عرض عسكري لسرايا من الصاعقه والقناصة احتفالا بتخرج دفعات جديدة في المجال الامني والعسكري رشاد العليمي يصل حضرموت بمعية وفد سعودي رفيع إسقاط مسيرة حوثية بنيران قوات الجيش في حريب مأرب وزير الأوقاف يترأس اجتماعًا للجنة الأفواج والمطوفين بمكة المكرمة اللجنة الأمنية بحضرموت تحذر وتتوعد وتكشف عن ''بشارات خير'' سيأتي بها الرئيس رفقة وفد سعودي رفيع جدول مباريات ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تصريحات مدرب منتخب اليمن للناشئين قبل مباراة ايران الحاسمة.. ماذا قال؟ المليشيات تحول ثان أكبر مساجد صنعاء الى مركز استقطاب وتجنيد للأطفال الجيش الروسي يعلن عن أول رد لإخماد تمرد بريغوجين والدبابات تملأ شوارع موسكو قائد فاغنر: قواتنا عبرت إلى روسيا.. وسندمر كل ما يعترض طريقنا.. وهذه أخر التطورات
ترأس معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة،اليوم ،اجتماعًا تنسيقيًا بين رؤوساء لجان الأفواج التابعة لحجاج بلادنا، ورؤساء مكاتب الخدمة الميدانية التابعة لمطوفي حجاج الدول العربية.
وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالحاضرين، مثنيًا على حسن التنسيق والتنظيم والترتيب الذي تم خلال موسم حج العام الماضي ١٤٤٣هجرية، وخلال المرحلة السابقة من هذا الموسم بين مزودي الخدمات في الأراضي والمشاعر المقدسة من المطوفين، وبين مكتب شؤون حجاج اليمن.
وشدد الوزير شبيبة، على أهمية مواصلة عملية التنسيق بين كل الأفواج والمكاتب الميدانية المحددة لها، والتأكيد على منع تصعيد أي مقيم مع باصات ومخيمات حجاج بلادنا، ففي ذلك تعدٍ صارخ على حقوق الحجاج، ولايجوز شرعًا ولا نظامًا.
بدوره أشار وكيل الوزارة المساعد لقطاع الحج والعمرة عارف البركاني على أهمية تظافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد في خدمة الحجاج في المرحلة التالية التي ستبدأ خلال الساعات القادمة بعملية استلام باصات النقل بين المشاعر ثم التصعيد إلى منى وعرفات.
وأشار مدير عام الحج والعمرة عبد الكريم الشيخ إلى أن مكتب شؤون حجاج اليمن في أتم الاستعداد لمرحلة التصعيد، وأن المخيمات جرى تقسيمها على المنشآت المعتمدة وفقًا لحصتها المحددة، عبر اللجنة الفنية والهندسية المرافقة لبعثة الحج، .
ولفت نظر مؤسسة الطوافة العربية إلى أهمية التأكد من كافة الخدمات في المخيمات بما فيها الإعاشة والأمن وفرق العمل الأخرى. بدورهم شكر مطوفو حجاج الدول العربية لقيادة بعثة الحج اليمنية اهتمامها ومتابعتها لشؤون الحجاج، مؤكدين استعدادهم التام لاستقبال الحجاج في مخيماتهم بالمشاعر المقدسة وتوفير كافة الخدمات لهم.