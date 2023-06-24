اللجنة الأمنية بحضرموت تحذر وتتوعد وتكشف عن ''بشارات خير'' سيأتي بها الرئيس رفقة وفد سعودي رفيع جدول مباريات ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تصريحات مدرب منتخب اليمن للناشئين قبل مباراة ايران الحاسمة.. ماذا قال؟ المليشيات تحول ثان أكبر مساجد صنعاء الى مركز استقطاب وتجنيد للأطفال الجيش الروسي يعلن عن أول رد لإخماد تمرد بريغوجين والدبابات تملأ شوارع موسكو قائد فاغنر: قواتنا عبرت إلى روسيا.. وسندمر كل ما يعترض طريقنا.. وهذه أخر التطورات 25 الفاً مستعدون للموت.. هل تصمد قوات فاغنر أمام ثاني أقوى جيش بالعالم برشلوني جديد يلحق بميسي في إنتر ميامي 3 مدن عربية تتذيل القائمة… أفضل وأسوأ 10 مدن في العالم ملائمة للعيش لعام عيدروس الزبيدي يهدد بتسليم الممرات المائية للحوثيين في حال تم اقصاء قوات الإنتقالي
حذرت اللجنة الأمنية في حضرموت، من أي أعمال فوضى في المحافظة التي من المتوقع أن يزورها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، رفقة وفد سعودي.
وقالت السلطة المحلية في حضرموت إنها "ستتعامل بحزم تجاه أي أعمال تحريضية أو تخريبية، ويتحمل مسؤوليته من يفكر بالعبث بالأمن أو يعمل على التحريض للفوضى"، لافتة الى أن هناك "بعض الجهات في سياق سعيها المعهود لزرع الفوضى ومنع مشاريع الخير بتعميم منشورات تدعو الى زعزعة الامن".
وأشارت الى أن الرئيس العليمي، سيزور حضرموت قريبا رفقة وفد سعودي رفيع، مؤكدة أن "الزيارة مُرحّب بها وتحمل بشارات مشاريع خير لحضرموت، ولأهلها الذين ظلوا ينتظرون مشاريعًا خدمية كبيرة تخفف عنهم آلام معاناتهم الطويلة"، محذرة في الوقت ذاته من "أي أفعال تخل بالأمن أو تقف في طريق استقدام مشاريع تخدم المواطنين".
وأقرت السلطة المحلية في حضرموت خطة أمنية لتعزيز الأمن في المحافظة.