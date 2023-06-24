اللجنة الأمنية بحضرموت تحذر وتتوعد وتكشف عن ''بشارات خير'' سيأتي بها الرئيس رفقة وفد سعودي رفيع

السبت 24 يونيو-حزيران 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 202

حذرت اللجنة الأمنية في حضرموت، من أي أعمال فوضى في المحافظة التي من المتوقع أن يزورها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، رفقة وفد سعودي.

وقالت السلطة المحلية في حضرموت إنها "ستتعامل بحزم تجاه أي أعمال تحريضية أو تخريبية، ويتحمل مسؤوليته من يفكر بالعبث بالأمن أو يعمل على التحريض للفوضى"، لافتة الى أن هناك "بعض الجهات في سياق سعيها المعهود لزرع الفوضى ومنع مشاريع الخير بتعميم منشورات تدعو الى زعزعة الامن".

وأشارت الى أن الرئيس العليمي، سيزور حضرموت قريبا رفقة وفد سعودي رفيع، مؤكدة أن "الزيارة مُرحّب بها وتحمل بشارات مشاريع خير لحضرموت، ولأهلها الذين ظلوا ينتظرون مشاريعًا خدمية كبيرة تخفف عنهم آلام معاناتهم الطويلة"، محذرة في الوقت ذاته من "أي أفعال تخل بالأمن أو تقف في طريق استقدام مشاريع تخدم المواطنين".

وأقرت السلطة المحلية في حضرموت خطة أمنية لتعزيز الأمن في المحافظة.