تصريحات مدرب منتخب اليمن للناشئين قبل مباراة ايران الحاسمة.. ماذا قال؟

السبت 24 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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وعد مدرب المنتخب اليمني للناشئين محمد البعداني بالفوز في المباراة الحاسمة بدور ربع النهائي في بطولة كأس اسيا تحت سن 17 سنة، امام ايران ، غدا الأحد، واسعاد اليمنيين.

وقال الكابتن محمد البعداني في المؤتمر الصحفي قبيل المباراة أن منتخبنا بدأ فترة الإعداد بعد البطولة العربية وعقد العزم في اطار هدف معين وحلم وعمل الجميع من أجله خلال ستة أشهر ، وقد وصل المنتخب للمرحلة قبل الأخيرة لتحقيق الحلم والهدف الذي سعى من اجله.

واعترف البعداني بأن منتخب ايران منافس قوي جداً وان المباراة ستكةم صعبة للمنتخبين لكن نتمنى ان نكون في الموعد.

وذكر بأن المنتخب الإيراني يمتلك لاعبين ذات جودة عالية.

واضاف: احترامنا لكل المنتخبات والمنتخب الإيراني الذي سنقابله غداً ومنتخبنا جاهز لخوض المباراة وكرة القدم عمرها ما تعترف بالنتائج الكبيرة خصوصا بفئة الناشئين التي لا يوجد فيها فريق قوي وفريق آخر ضعيف وكل الاحتمالات مفتوحه .

وقال ايضا :مررنا بصعوبات وغادر عدد كبير من لاعبين كان لتواجدهم تأثير قوي لكن هذه قوانين البطولة وكرة القدم وحرصنا على أن نجري الفحوصات عدة مرات وتم استبعاد حتى من لديه احتمال أن يتجاوز خلال فترة البطولة وايضا الإصابات كانت هي أصعب مرحلة مرينا بها حيث أصيب عدد من اللاعبين المهمين في المنتخب وطالت فترة اصاباتهم إلى حد ما ومع كل ذلك استعدنا عافيتنا والفريق يمشي بشكل سليم والذي رسمناه وخططنا له وصلنا إليه .

ولفت البعداني الى ان خطوة واحدة تبقت للهدف الرئيسي بالوصول لكأس العالم. مضيفا: الحمدلله انا راضٍ عن فترة الإعداد والفريق مر بمرحلة جيدة ويمكن توفر لمنتخبنا كثير مما لم يتوفر لمنتخبات اخرى في فترة إعداد جيدة بصراحة سواءً من خلال اختيار الدول الذي لعبنا أمامها في المعسكرات الخارجيه وكذلك المعسكر الداخلي كان مميزاً وما يخص المستويات فهي تختلف من مباراة الى أخرى ولعلكم تابعتم مباراتنا مع لاوس خرجنا فايزين اثنين واحد رغم سيطرتنا لكن كانت مباراة صعبة واضعنا فرص سهلة.

وتابع: نحن مستعدون لمواجهة اي منتخب واتينا للبطولة ونعلم ان كل المنتخبات قوية في دور المجموعات فكيف بالادوار الاقصائية.

وختم حديثه بالقول: استعدينا لمباراة ايران ونحترم امكاناته ولاعبيه وهو بالفعل قوي وليس سهلاً لكن مثلما اقول دائماً واكرر نحن اتينا ولدينا حلم ومؤمنين به وبأننا قادرون على أن نفوز على اي منتخب مثلما كل منتخب قادر على أن يفوز فليس هناك أفضلية لمنتخب على آخر والمنتخبات التي وصلت الربع نهائي قد تكون الأكثر قوة.

من جانبه قال لاعب المنتخب هيثم السلامي في المؤتمر الصحفي : املنا كبير لان نتوفق في المباراة ونحقق الحلم الذي قضينا وقتاً كبيراً في الاعداد له ونحن ننتظر مثل هذه المباراة التي ستؤهل منتخبنا لكأس العالم وبإذن الله سوف نكسب المباراة كوننا مؤمنين بحظوظنا و انشاء الله نقدم أداءً جيداً يليق بالمنتخب اليمني ونسعد كل الشعب اليمني.