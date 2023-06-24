المليشيات تحول ثان أكبر مساجد صنعاء الى مركز استقطاب وتجنيد للأطفال الجيش الروسي يعلن عن أول رد لإخماد تمرد بريغوجين والدبابات تملأ شوارع موسكو قائد فاغنر: قواتنا عبرت إلى روسيا.. وسندمر كل ما يعترض طريقنا.. وهذه أخر التطورات 25 الفاً مستعدون للموت.. هل تصمد قوات فاغنر أمام ثاني أقوى جيش بالعالم برشلوني جديد يلحق بميسي في إنتر ميامي 3 مدن عربية تتذيل القائمة… أفضل وأسوأ 10 مدن في العالم ملائمة للعيش لعام عيدروس الزبيدي يهدد بتسليم الممرات المائية للحوثيين في حال تم اقصاء قوات الإنتقالي شاهد كم عدد الحجاج خلال (54) عام ) مباحثات في عاصمة فرنسا لإنقاذ اقتصاد اليمن (تفاصيل) تفاصيل سرية لم تعرفها من قبل.. هذا ما تخفيه تطبيقات آيفون
تحول جامع الفردوس، ثاني أكبر مسجد في العاصمة صنعاء من حيث المساحة إلى مركز استقطاب وتدريب وتجنيد للأطفال ما دون 14 عاماً.
وفي التفاصيل، أكدت مصادر محلية لـ "العاصمة أونلاين: أن المليشيا تجري في مسجد الفردوس الكائن في حي سعوان تدريبات عسكرية متواصلة للأطفال ممن استقطبتهم خلال الأيام الماضية بمزاعم إقامة المراكز الصيفية.
وأشارت أن المسجد أصبح شبه المعسكر، كون المليشيا أفرغته للتدريب للطلاب، كما أن الدور الأرضي منه أصبح للإيواء، والذي يتواجد فيها العشرات من الأطفال.
إلى ذلك قالت المصادر إن المليشيا تفرض حراسة مشددة على المكان، من جميع الاتجاهات والشوارع المحيطة به، كما أن الدوريات العسكرية والأطقم لا تتوقف على مدار اليوم.
ومنذ اليوم الرابع على التوالي يشاهد في باحة المسجد التدريبات للصغار منذ الساعة الثامنة صباحاً، وتستمر في بعض الأيام إلى الثانية عشرة ليلاً.
سكان محليون لم يخفوا امتعاضهم من المعسكر التدريبي داخل المسجد، مستنكرين الأمر، بأنهم يمنعوا من المكوث فيه للصلاة وغيرها، كما أن أصوات الأطفال أثناء التدريب تهز الحي كله.
ويشار أن مراكز الحوثي الصيفية هذا العام، غدت أكبر معسكرات لتجنيد الأطفال، بعد أن استغلت المليشيا الهدنة غير المعلنة للتعبئة والتحشيد والتغرير بالأطفال للزج بهم لاحقاً في جبهات القتال.