آخر الاخبار

برشلوني جديد يلحق بميسي في إنتر ميامي 3 مدن عربية تتذيل القائمة… أفضل وأسوأ 10 مدن في العالم ملائمة للعيش لعام عيدروس الزبيدي يهدد بتسليم الممرات المائية للحوثيين في حال تم اقصاء قوات الإنتقالي شاهد كم عدد الحجاج خلال (54) عام ) مباحثات في عاصمة فرنسا لإنقاذ اقتصاد اليمن (تفاصيل) تفاصيل سرية لم تعرفها من قبل.. هذا ما تخفيه تطبيقات آيفون مصرع فنانة مصرية في حادث مروع مسؤول دبلوماسي في الحكومة اليمنية.: لهذا السبب لا يمكن نجاح الحل السياسي في اليمن بيان توضيحي للغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين قائد فاغنر يعلن “التمرد” على الجيش الروسي

3 مدن عربية تتذيل القائمة… أفضل وأسوأ 10 مدن في العالم ملائمة للعيش لعام

السبت 24 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 83

 

خلت قائمة أفضل 10 مدن للعيش في العالم لعام 2023 من أي مدينة عربية، في حين ضمت قائمة الأسوأ 3 مدن.

 وفي تقرير حديث أعده مؤشر الرفاهية العالمي 2023 التابع لوحدة المعلومات الاقتصادية (EIU)، حصلت العاصمة النمساوية فيينا على لقب أفضل مدينة للعيش في العالم، بناء على مجموعة واسعة من المؤشرات، تليها كوبنهاغن الدنماركية. بينما قفزت كل من سيدني وملبورن الأستراليتين، لتحتلا المركزين الثالث والرابع. وفيما يلي أفضل 10 مدن ملائمة للعيش في عام 2023:

  1. فيينا، النمسا2. كوبنهاغن، الدنمارك3. ملبورن، أستراليا4. سيدني، أستراليا5. فانكوفر، كندا 6. زيوريخ، سويسرا7. كالغاري، كندا 8. جنيف، سويسرا 9. تورونتو، كندا 10. أوساكا، اليابان 10- أوكلاند، نيوزيلنداو في المقابل، حلت 3 مدن عربية في قائمة أسوأ 10 مدن صالحة للعيش في 2023، وهي العاصمة الجزائرية الجزائر، والعاصمة الليبية طرابلس بسبب الاضطرابات الاجتماعية والإرهاب والصراع، وفقا للتقرير. وأخيرا العاصمة السورية دمشق، التي تعد دائما واحدة من أقل المدن مرتبة في الاستطلاع، والتي لم تشهد أي تحسن في نتائجها المتعلقة بصلاحية العيش هذا العام. وفيما يلي أسوأ 10 مدن ملائمة للعيش في عام 2023: 164. دوالا، الكاميرون 165. كييف، أوكرانيا 166. هراري، زمبابوي 166. دكا، بنغلاديش 168. بورت مورسبي، بابوا غينيا الجديدة 169. كراتشي، باكستان 170. لاغوس، نيجيريا 171. الجزائر العاصمة، الجزائر 172. طرابلس، ليبيا 173. دمشق، سوريا وفقا لوحدة المعلومات الاقتصادية EIU، فإن التقرير الذي تم جمع بياناته ما بين 13 فبراير و12 مارس 2023، شمل نحو 30 عاملا نوعيا وكميا عبر 5 فئات أساسية هي: الاستقرار، الرعاية الصحية والثقافة، البيئة، التعليم والبنية التحتية
إقراء أيضاً
مصرع فنانة مصرية في حادث مروع
من هو المقاتل الشبح الذي أربك الموساد الإسرائيلي وتحتفي به الجزائر
قاضي الأمور المستعجلة في مصر يتخذ إجراء ضد محمد رمضان
هل يجوز التضحية بالطيور؟.. شيخ مصري بالأزهر يثير جدلاً ودار الإفتاء ترد
أمطار غزيرة ستشهدها (١٢ )محافظة يمنية وتحذيرات لسائقي المركبات
92 ألف دولار لمن يرغب بالانتقال إلى إيرلندا والعيش في هذه الأماكن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول