3 مدن عربية تتذيل القائمة… أفضل وأسوأ 10 مدن في العالم ملائمة للعيش لعام

السبت 24 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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خلت قائمة أفضل 10 مدن للعيش في العالم لعام 2023 من أي مدينة عربية، في حين ضمت قائمة الأسوأ 3 مدن.

وفي تقرير حديث أعده مؤشر الرفاهية العالمي 2023 التابع لوحدة المعلومات الاقتصادية (EIU)، حصلت العاصمة النمساوية فيينا على لقب أفضل مدينة للعيش في العالم، بناء على مجموعة واسعة من المؤشرات، تليها كوبنهاغن الدنماركية. بينما قفزت كل من سيدني وملبورن الأستراليتين، لتحتلا المركزين الثالث والرابع. وفيما يلي أفضل 10 مدن ملائمة للعيش في عام 2023: