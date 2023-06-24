برشلوني جديد يلحق بميسي في إنتر ميامي 3 مدن عربية تتذيل القائمة… أفضل وأسوأ 10 مدن في العالم ملائمة للعيش لعام عيدروس الزبيدي يهدد بتسليم الممرات المائية للحوثيين في حال تم اقصاء قوات الإنتقالي شاهد كم عدد الحجاج خلال (54) عام ) مباحثات في عاصمة فرنسا لإنقاذ اقتصاد اليمن (تفاصيل) تفاصيل سرية لم تعرفها من قبل.. هذا ما تخفيه تطبيقات آيفون مصرع فنانة مصرية في حادث مروع مسؤول دبلوماسي في الحكومة اليمنية.: لهذا السبب لا يمكن نجاح الحل السياسي في اليمن بيان توضيحي للغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين قائد فاغنر يعلن “التمرد” على الجيش الروسي
خلت قائمة أفضل 10 مدن للعيش في العالم لعام 2023 من أي مدينة عربية، في حين ضمت قائمة الأسوأ 3 مدن.
وفي تقرير حديث أعده مؤشر الرفاهية العالمي 2023 التابع لوحدة المعلومات الاقتصادية (EIU)، حصلت العاصمة النمساوية فيينا على لقب أفضل مدينة للعيش في العالم، بناء على مجموعة واسعة من المؤشرات، تليها كوبنهاغن الدنماركية. بينما قفزت كل من سيدني وملبورن الأستراليتين، لتحتلا المركزين الثالث والرابع. وفيما يلي أفضل 10 مدن ملائمة للعيش في عام 2023: