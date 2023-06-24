عيدروس الزبيدي يهدد بتسليم الممرات المائية للحوثيين في حال تم اقصاء قوات الإنتقالي

السبت 24 يونيو-حزيران 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالب رئيس ما يسمى بـ "المجلس الإنتقالي" الدول الغربية، بإعادة النظر للتعامل مع ما يجري في اليمن، وفقا للواقع الجديد الذي تشكل على الأرض، في إشارة منه لسيطرة مليشيا الإنتقالي ، على العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية. جاء ذلك خلال مقابلة مع عيدروس الزبيدي في صحيفة "الجارديان" البريطانية، وفقا لموقع المجلس الإنتقالي على شبكة الإنترنت.

ودعا الزُبيدي الغرب لأن "يقبل بالواقع الجديد الذي تشكّل على الأرض في اليمن" وإعادة النظر في المحادثات المُخطط لها حول مستقبل البلاد، وتشكيلها وفقا للمتغيرات على الأرض، ووضع "قضية الجنوب في إطار خاص ومناقشتها بشكل منفصل في طليعة المحادثات".

وطمأن الزُبيدي الدول الغربية، بشأن الممرات البحرية والموانئ وحقول النفط في المحافظات الجنوبية، مؤكدا بأنها "ستكون آمنة في إطار الدولة الجنوبية القادمة". وفي حال اقصاء قوات الانتقالي..حذر الدول الغربية من أن البديل للإنتقالي، في السيطرة على الممرات الاستراتيجية، ليس سوى جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وأكد الزُبيدي، استعداد الانتقالي، لإجراء استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة، لاستفتاء "شعب الجنوب على الاستقلال"، والالتزام بما تقرّه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة فيما يخص الاستفتاءات، وكذا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب.

وأشار إلى أن الوقت حان لتغيير الحكومة الشرعية، لأنها "باتت عاجزة، وغير قادرة على تقديم الخدمات الأساسية المطلوبة للمواطنين".

وأشارت الصحيفة في تقرير لها الى ان زيارة رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي لبريطانيا الهدف منها ”إقناع الغرب بأن وجود دولة مستقلة في الجنوب يمكنها فتح سلام بعيد المنال”، منوهة الى أن الزبيدي التقى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط. ونقلت الصحيفة عن “الزبيدي”، تأكيده استعداد المجلس الانتقالي، لإجراء “استفتاء شعبي على الاستقلال، بإشراف الأمم المتحدة، والالتزام بما تقرّه القوانين الدولية فيما يخص الاستفتاءات”.

وقال إن “الممرات البحرية والموانئ وحقول النفط في الجنوب، ستكون آمنة في إطار الدولة الجنوبية القادمة”، والتي قال إنها ستلتزم “بجميع قواعد الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

ووفقا للجارديان فإن عيدروس الزبيدي طالب بـ”إعادة تصميم محادثات الأمم المتحدة بما يتعامل مع الحقائق الجديدة في الجنوب والشمال”، مؤكدا ان الوقت “حان للتغيير في الحكومة لأنها عاجزة وغير قادرة على تقديم الخدمات الأساسية المطلوبة”.

ويوم الأربعاء 21 حزيران/يونيو، اشهرت المكونات الحضرمية “مجلس حضرموت الوطني“، وميثاق شرف، في ختام مشاوراتها في الرياض، برعاية السعودية، التي ترغب في تجنيب حضرموت الانزلاق في مربع الصراعات لما تمثله من أهمية استراتيجية للداخل اليمني والمحيط الاقليمي، وفقا لدراسة حديثة لمركز “أبعاد” للدراسات.