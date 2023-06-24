شاهد كم عدد الحجاج خلال (54) عام )

السبت 24 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلنت السعودية، الجمعة، استقبال أكثر من "99 مليون حاج على مدى 54 عاما"، حتى موسم حج العام الماضي. جاء ذلك وفق وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن بيانات الهيئة العامة للإحصاء (رسمية)، وسط انتظار لارتفاع تلك الأعداد خلال موسم حج هذا العام 1444هـ الذي يبدأ الاثنين المقبل.

وأشارت إلى أنه "قدم إلى المملكة أكثر من 99 مليون حاج خلال 54 عاماً".

وقالت: "بلغ إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى المملكة منذ بدأت الهيئة عملية الإحصاء في العام 1390هـ تحت مسمى ’مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات’، حتى العام الماضي 1443هـ (2022)، أكثر من (99 مليون حاج)".

وتتوقع المملكة وصول أكثر من مليوني حج هذا الموسم الذي يبدأ الاثنين المقبل.

وفي 19 يونيو/ حزيران الجاري، قال وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة في مقطع متلفز: "نرحّب بقدوم أكثر من مليونَي حاج من 160 دولة".

وفي 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الربيعة عودة أعداد وأعمار الحجّاج لما كانت عليه قبل انتشار جائحة كورونا عام 2020. وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي 899 ألفًا و353 بينهم 779 ألفًا و919 من خارج المملكة، وهو أقل من السقف الأعلى لعدد الحجاج الذي كان مستهدفاً وقتها.

فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جرّاء تفشي الوباء. إلا أن عام 2020 شهد موسمًا استثنائيًا للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فقط، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كافة أرجاء العالم