تفاصيل سرية لم تعرفها من قبل.. هذا ما تخفيه تطبيقات آيفون

السبت 24 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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اكتشف مستخدمو هواتف آيفون مؤخراً بعض المفاجآت التي أخفتها "آبل" داخل أيقونات تطبيقاتهم خصوصاً أن عملاق التكنولوجيا يشتهر بخياراته التصميمية المعقدة، ما أسعد العملاء بعد الكشف عن بعض الرسوم التوضيحية الذكية والميزات الكامنة في مرأى من الجميع.

فقد ظهرت العديد من ميزات الأيقونة "السرية" على تطبيقات الساعة والملاحة والمصباح اليدوي والبودكاست والتقويم، بحسب تقرير لموقع "ديلي ميل".

وهناك 7 تفاصيل سرية لتصميم آيفون، بحسب ما أشار موقع Gadget Hacks.

ولم يكن الكثيرون على دراية بأن أيقونة الساعة على هواتفهم الذكية كانت في الواقع ساعة تناظرية عاملة مصممة لتعكس منطقتك الزمنية الأساسية.

كما أن عقرب "الثواني" الموجود على مدار الساعة يتحرك باستمرار، مما يقلد مرور الوقت.

وفي ملاحظة مماثلة، تعد أيقونة تقويم Apple أيضاً تقويماً فعالاً وستعرض التاريخ الصحيح على وجهها.

في السابق، كان التطبيق يشير دائماً إلى أنه كان 17 يوليو وهو اليوم الذي قدمت فيه شركة Apple iCal لأجهزة الكمبيوتر المحمولة ونماذج المكاتب في عام 2002.خرائط أبل

ويحتوي رمز خرائط "أبل" أيضاً على تاريخ مثير للاهتمام مع التطبيق الأصلي الذي يصور 1 Infinite Loop، وهو موقع المقر الرئيسي لشركة "أبل" منذ فترة طويلة في سان خوسيه.

لكن مع الانتقال إلى مقر الشركة الجديد المعروف على نطاق واسع باسم Apple Park في عام 2017، تم تحديث أيقونة الخرائط لتصوير قطعة من سفينة الفضاء بدلاً من ذلك.

واكتشف المعجبون أيضاً تفاصيل مخفية أخرى في أيقونة المصباح اليدوي، حيث يتم تبديل مفتاح المصباح إلى "تشغيل" أو "إيقاف" اعتماداً على وقت استخدام الميزة ويتحول الرسم التوضيحي أيضاً إلى اللون الأزرق عند تشغيل الضوء.

لكن على الرغم من أن شركة "أبل" ربما لم تخترع البودكاست، إلا أن الكلمة عبارة عن مزيج ذكي من "iPod" و "البث" وقد تم تصميم التطبيق ليعكس ذلك.

ويحتوي تطبيق Apple Podcasts على حرف i صغير به هالتان موضحتان حوله. وحرف "i" هو تكريم لجهاز iPod، ويمكن أيضاً تفسيره على أنه ميكروفون.المذكرة الصوتية

في موازاة ذلك، يوجد رسم آخر ذكي على واجهة تطبيق Voice Memos. ومن المفترض أن تكون الموجة الصوتية هي نفس الموجة التي سيحصل عليها الشخص إذا قام بتسجيل كلمة "تفاحة" كملاحظة صوتية.

حتى أن بعض المضاربين افترضوا أن الشكل الموجي المحدد يأتي من ستيف جوبز قائلاً "آبل" تكريما لذكراه.

وأخيراً، لدى "أبل" تطبيق يسمى "TestFlight '' والذي يتيح لمطوري التطبيقات التابعين لجهات خارجية اختبار تقنيتهم التجريبية.

وكان الشعار في السابق عبارة عن مروحة بثلاث شفرات، لكن التحديث الجديد شهد تحوله إلى رسم توضيحي لمخطط الدفع البحري.