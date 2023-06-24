مصرع فنانة مصرية في حادث مروع

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لقيت الفنانة المصرية ياسمين أيمن، مصرعها مساء الجمعة، متأثرة بإصابتها في حادث سير مروع بالتجمع الأول.
وانقلبت السيارة عدة مرات وبداخلها الفنانة ياسمين أيمن وصديقها، وأسفر الحادث عن مصرعه، فيما أصيبت هي بإصابات بالغة وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة للغاية وتوفيت بعد ذلك.
وأكد السلطات المصرية أن عجلة القيادة اختلت بيد الفنانة بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في انقلابها مرات عدة لمسافة طويلة، ثم اصطدامها بالأشجار والرصيف، موضحة أن سرعة السيارة وقت الحادث تخطت 200 كم.