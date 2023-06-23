مسؤول دبلوماسي في الحكومة اليمنية.: لهذا السبب لا يمكن نجاح الحل السياسي في اليمن

الجمعة 23 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال الملحق اليمني السابق لشؤون المغتربين في مصر وشمال أفريقيا، بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إبراهيم الجهمي، لـ«الاتحاد» الإماراتية أن الحوثي يتعمد انتهاك القرارات الأممية، ويتجاهل القوانين والمواثيق الدولية، ما يؤكد أنه غير عازم على تحقيق السلام..

وأضاف إن الحوثيين يصرون على إجهاض كل فرصة تلوح في الأفق لتحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية تحفظ الدماء، وهو ما يظهر جلياً في ممارساتها الممنهجة لإفشال الجهود الأممية والدولية والإقليمية…

واستبعدت الصحيفة نجاح فرص التسوية السياسية المرتقبة في اليمن، بسبب تصرفات مليشيا الحوثي الإرهابية…

ونقلت الصحيفة عن الناشط والمحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، قوله: أن ممارسات الحوثي تؤكد أنها لا رغبة ولا نية لديها في الاستجابة للجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وإنهاء سنوات الحرب والمعاناة، وتصر على استمرار تهريب الأسلحة، وهو ما يؤكد أنها لا تجنح إلى السلم، وتعمل على تنفيذ خطط توسعية.. وقال المحلل والكاتب اليمني، ماجد الداعري، لـ«الاتحاد»، إن جماعة الحوثي لم تسع طوال الأعوام الماضية إلى السلم والاستقرار والهدوء، حتى في أوقات الهدنة الأممية