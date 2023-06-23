بيان توضيحي للغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين

الجمعة 23 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أصدرت الغرفة التجارية بيان توضيحي يفند حديث الشائعات الحوثية التي استولت على الغرفة التجارية في صنعاء بطريقة وحشية وغير قانونية.

وقالت الغرفة التجارية في بيان لها ،إن ما تشيعه مليشيا الحوثي حول قيام مجلس إدارة الغرفة المنتخب بالتنازل عن إدارة الغرفة "غير صحيح وعارٍ عن الصحة"، والقصد منه تبرير الفعل المشين والمدان والمستهجن وغير القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة وفق ما أوردته الصحوة نت .

واتهم البيان ،مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مليشيا الحوثي باقتحام مقر الغرفة والاستيلاء على الأختام والوثائق وكل محتويات المبنى وقامت بفرض إدارة جديدة للغرفة تكون مسلوبة الإرادة وطيّعة للوزارة ولإرادتها المطلقة.

واقر البيان تمرد مليشيا الحوثي ووزارة الصناعة الحوثية بمخالفة وتجاهل الحكم الدستوري الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والذي نص على "أن مجلس ادارة الغرفة المنتخب هو المخول بالقيام بالمهام المناطة به قانوناً في إدارة اعمال الغرفة التجارية الصناعية لتعذر اجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة قانوناً للظروف غير الطبيعية والقاهرة التي تمر بها بلادنا ، مثلها مثل مجلس النواب والمجالس المحلية وغيرها من الهيئات والشخصيات الاعتبارية التي انقضت مدة ولايتها لما تقتضيه المصلحة العامة ويفرضه الواقع " الذي صدر عنها قبل يوم واحد من الاقتحام.

وختم البيان قوله بأن كل ما تقوم به الغرفة المعينة من الحوثي لا تمثل سوى القائمين عليها، ولا تمثل مصالح رجال المال والأعمال والتجار اليمنيين، ولا يترتب عليه أي مسؤولية.

وفي مايو الماضي اقتحمت مليشيا الحوتي مقر الغرفة التجارية بعشرات العناصر المسلحة بقيادة وزير التجارة المعين من قبلهم محمد المطهر وتقوم بتعيين القيادي الحوثي علي الهادي رئيساً لها ومحمد محمد صالح نائب له بعد استقدامهم تجار غير معروفين بشكل مخالف من الناحية القانونية بهدف السيطرة على الغرفة وأنشطة القطاع الخاص.