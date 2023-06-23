قائد فاغنر يعلن “التمرد” على الجيش الروسي

الجمعة 23 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اتهم رئيس مجموعة فاغنر الروسية، اليوم الجمعة، القيادة العسكرية لموسكو بإصدار أوامر بضربات على معسكراتهم وقتل عدد “ضخم” من القوات.





وقال يفغيني بريغوزين في رسالة صوتية غاضبة نشرها المتحدثون باسمه: “كنا على استعداد لتقديم تنازلات لوزارة الدفاع، وتسليم أسلحتنا”.



وأضاف: “اليوم، بعد أن رأينا أننا لم ننكسر، شنوا ضربات صاروخية على معسكراتنا الخلفية”.

وأضاف: أنه بحسب الشهود فالضربة كانت من الخلف أي من القوات الروسية، كما توعد قائد فاغنر بالانتقام بعد قصف الجيش الروسي مواقع لقواته.

كما لوح قائد فاغنر بوقف القيادة العسكرية الروسية، ودعا الجيش الروسي لعدم التصدي لقواته،

من جانبها، قالت وزراة الدفاع الروسية: لا صحة للادعاء بقصف معسكر لقوات فاغنر وهذا الاتهام منافي للواقع وهو استفزاز إعلامي.



فيما اتهم قائد فاغنر، وزير الدفاع الروسي بإصدار الأمر بقصف قواته في أوكرانيا، حيث قال: سنقرر كيفية الرد على الفظائع بعد قصف مواقعنا وسنقرر الخطوة التالية.