الخارجية الأمريكية تكشف عن اجتماع لخمس دول نووية في دولة عربية

الجمعة 23 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن لقاء عقد بين خبراء من 5 دول نووية بينها أمريكا، في محاولة لمناقشة الحد من المخاطر الاستراتيجية و العقائد النووية.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن خبراء من وزارتي الخارجية والدفاع من روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا عقدوا اجتماع عمل في القاهرة.

وأشارت إلى أن أمريكا تترأس الآن حوارا بين الدول الخمس التي تمتلك أسلحة نووية في إطار التبادل المستمر لوجهات النظر في سياق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضافت: “الوفد الأمريكي رحب بالمقاربة المهنية للوفود وإشراك ممثلين عن وزارات الدفاع في المناقشات المواضيعية، والتي تخطط لمواصلة تسهيل الحوار بين الخبراء النوويين من الدول الخمس المدرجة في القائمة“.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية: “عقد اجتماع عمل لخبراء من وزارتي الخارجية والدفاع لكل من الصين وفرنسا و روسيا و بريطانيا نظمته أمريكا في القاهرة يومي 13 و14 حزيران / يونيو، حيث تمت مناقشة الحد من المخاطر الاستراتيجية وكذلك العقائد والسياسات النووية في هذا المجال”.