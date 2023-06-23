مصادر حقوقية سبعة مختطفين نقلهم الحوثيون من إب الى صنعاء أحدهم حكمت عليه بالإعدام (أسماء)

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كشفت مصادر حقوقية عن قيام مليشيا الحوثي بنقل سبعة مختطفين من سجونها بمحافظة إب، إلى سجونها في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، تمهيداً لتنفيذ أحكام جائرة صدرت بحقهم.
وأوضحت المصادر ،أن المختطفين الذين تم نقلهم من أبناء منطقة بني سبأ في مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز، اختطفتهم مليشيا الحوثي في ديسمبر 2016 على خلفية رفضهم دخول مشرف حوثي إلى منطقتهم وفقا لما اوردة موقع وكالة 2 ديسمبر.
وقالت المصادر، إن المليشيا الحوثية أصدرت في بداية شهر يونيو الجاري أحكاماً جائرة اقرت بالإعدام على أحد المختطفين والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات على بقيةالمختطفين، وذلك بعد محاكمات هزلية وانتهاكات للإجراءات القانونية. وبحسب المصادر، فإن المختطفين الذين تم نقلهم هم:
سليمان عبدالله قاسم علي
صلاح عبدالله قاسم علي
صادق أحمد قائد حسن
عبده حسن قحطان
عبدالباقي أحمد حسن الفقيه
عبدالملك خالد حسن الفقيه
انس البعداني
وأبدت المصادر قلقها على حياة وسلامة المختطفين، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط على المليشيا الحوثية لإطلاق سراحهم وإلغاء الأحكام الظالمة التي صدرت بحقهم.
وكانت وسائل إعلامية محلية كشف خلال الأيام الماضية بنقل مئات المختطفين المحتجزين من النساء اليمنيات والرجال من سجون محافظة إب إلى صنعاء.
وحولت مليشيا الحوثي قضية المختطفين الى ورقة للابتزاز السياسي ومتاجرة للارتزاق