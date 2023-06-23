حصيلة ضحايا الألغام في (6 )محافظات يمنية

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وثق مرصد حقوقي يعمل في الألغام عن مقتل وإصابة(12) مدنياً، بينهم أطفال ونساء، جراء حوادث انفجارات ألغام ومتفجرات من مخلفات الحرب في ست محافظات يمنية منذ بداية شهر يونيو الجاري.
وأفاد المرصد في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في منصة "تويتر"، اليوم الجمعة 23يونيوحزيران رصدها محرر"مأرب برس" أن 6 مدنيين، بينهم امرأة و3 أطفال، قتلو وإصابة ستة مدنيين آخرين، بينهم طفلان، نتيجة انفجارات ألغام وأجسام حربية في محافظات الحديدة وتعز وصعدة والجوف والبيضاء والحديدة.
وأوضح إلى أن إحدى الحوادث وقعت نتيجة لهو الأطفال بجسم مشبوه، ومموة بشكل لعبة بينما حادثة أخرى وقعت أثناء محاولة امرأة مع طفلها جمع الخردوات.
ولفت المرصد الحقوقي إلى أن آخر حوادث انفجارات الألغام تم رصدها أمس الخميس22يونيو، أدت إلى إصابة أمل محمد مقبل (في مطلع العقد الثالث من عمرها) بجروح متفرقة؛ نتيجة انفجار لغم أثناء رعيها للماشية في قرية المناخ بمديرية مقبنة في الريف الغربي لمحافظة تعز.
يشار إلى أن محافظة الحديدة تُعد أكثر المحافظات تضررًا من ألغام مليشيا الحوثي الإرهابية.
وكانت تقارير اممية اكدت سقوط أكثر من 80 ضحية بين المدنيين في محافظة الحديدة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023، وبمعدل ضحية كل يومين حسب آخر تحديث لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) حول الإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام.