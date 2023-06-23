ظهور (22) حالة حصبة معقدة في محافظة حجة ومنظمة دولية تصدر بيان توضيحي

الجمعة 23 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حذرت منظمة أطباء بلا حدود من ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة على مستوى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشكل مثير للقلق.

وقالت المنظمة اليوم الجمعة 23يونيو حزيران في بيان لها نشرتة على حسابها تويتر رصدة محرر "مأرب برس" أن بلاغًا وصل إليها يؤكد ارتفاع حالات الحصبة بين الأطفال في المناطق المحيطة بعبس والمناطق النائية.

وأوضحت استجابة للفاشية وظهور حالات بين الأطفال، ‏ "قدمت المنظمة أدوية ومواد الوقاية من العدوى ومكافحتها، مثل القفازات والأحذية والمناشف والصابون، إلى مستشفى المحابشة في محافظة ‎حجة.

وأشارت إلى ظهور (22) حالة حصبة معقدة حولتها من مستشفى المحابشة الى مستشفى عبس العام مشيرة الى ارتفاع المصابين بشكل كبير خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وذكرت المنظمة انها قدمت العلاج(341 )مريضاً بالحصبة خلال الفترة ما بين فبراير ومايو 2023.

وتعاني محافظة حجة التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، من تفشي مرض الحصبة وغيره من الأمراض الفيروسية، في ظل استمرار المليشيا بشن حملات تضليلية ضد التطعيم واللقاحات زاعمة أنها "مخطط عالمي لتقليل عدد السكان، وفكرة يهودية هدفها الربح والتجارة".

وسبق أن اتهم زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي، الأمريكيين بـ"بيع الأدوية واللقاحات غير المأمونة التي تتسبب بحدوث أعراض صحية ونشرها في أوساط المجتمعات