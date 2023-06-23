ثلاثة شبان من محافظة أبين برأتهم المحكمة الابتدائية من التهم المنسوبه لهم والنيابة تأمر بحبسهم .. يناشدون الإنصاف

الجمعة 23 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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ناشد ثلاثة شبان من قبيلة آل يافع من مديرية لودر محافظة أبين في مناشدة لهم من خلف قضبان السجن المركزي بابين ..ومر على سجنهم ثلاث سنوات ظلما في تهمة برأتهم منها محكمة زارة الابتدائية .

.وجاء في مضمون مناشدتهم ، نحن السجناء المدونة اسمائنا ادناه نناشد كل الشرفاء والمسئولين والجهات الرسمية للتدخل في قضيتنا المنظورة أمام محكمه زاره الابتدائية، والتي تم الفصل فيها قبل اسبوعين من الان ولكن لم يتم تنفيذ المنطوق القضائي . ولفتوا في مناشدتهم".

ورغم صدور الحكم ببراءتنا مازلنا مرميين في السجن المركزي بابين منذ ثلاث سنوات حتى يومنا هذا على ذمه تهمه قضيه قتل نحن وابناء عمومتنا في السجن ودون ان يتم اثبات تورطنا بواقعه القتل.

وأوضحوا" وبالإضافة إلى حبسنا قامت عصابه من غرمائنا باحراق منازلنا الواقعة في مديريه لودر قريه القاع وتشريد اسرنا مستغلين غيابنا الذي طال ونحن داخل السجن، ولم يحاسبهم احد حيث تقاضت الجهات الأمنية عن كل ذلك الدمار الذي تسبب به الغرماء من اتلاف مصالحنا وترويع النساء والاطفال بحجه اننا مجرمين وقتله، ومكاننا الاصلي هو السجن. مشيرين" .

و بعد كل هذا الوقت من الظلم ونحن خلف القضبان وصلنا الى سلم القضاء واستمرت محاكمتنا لأكثر من سنتين ولم يتم اثبات التهمه الموجهة ضدنا بالادلة الدامغة او الشهود، حيث ذهبت تلك الاتهامات ادراج الرياح حين قررت المحكمة تبرئتنا امام العالم من قاعه محكمه زاره في مديريه لودر يوم الثلاثاء الموافق تاريخ 13/6/2023 من جميع التهم الموجهة ضدنا، وكان هذا القرار عباره عن حكم قضائي نافذ.

وأضافوا في مناشدتهم" ومن المفترض ان يتم تنفيذ هذا الحكم الذي يحتوي على براءتنا منذ وقت النطق به، ولكن الذي حصل باننا منذ يوم حكم البراءة الذي اسعدنا سماعه وايقنا بان سنين الظلم والحبس سوف تنتهي من خلاله وسوف نعود الى اسرنا الإ ان تفكيرنا ذهب بعيدآ عن الواقع الذي نعيشه وان هذا الحكم الذي انتظرناه طيلة ثلاث سنوات لم يأتي الإ ليعمق من جراحنا وليزيد من الآمنا وليترك في

انفسنا انطباعا قاسيا تجاه المسئولين الذين يبنون حياتهم ويعمرون منازلهم على حسابنا، حيث لم يقم احد بتنفيذ هذا الحكم القضائي والافراج عنا وذهاب اهالينا الى ابواب النيابات في محافظه ابين؛ بل وطرقوا ابواب منازل المسئولين في نيابة استئناف م ابين وهم يحملون هذا المنطوق القضائي بين ايديهم ليتم تنفيذه، واطلاق سراحنا؛ ولكن لا حياه لمن تنادي عادو خائبين وقاموا بالتواصل مع رئيس نيابة ابين حيث قد ابلغوه بان بحوزتهم حكم قضائي مضمونه البراءة للمتهمين المحبوسين على ذمه النيابة وطلبوا منه الافراج عنا؛ ولكنه لم يستجب لهم ورفض اعطائهم امر الافراج بحجه ان هنالك استئناف ينتظرنا بالاضافة إلى تلقيه مذكره من مدير السجن في المحافظة أكرم الردفاني تفيد بان المتهمين مضربين عن الطعام إلى ان يستجيب الى مطالبهم لكونهم تمت تبرئتهم من محكمه زارة، ولم يعد احتجازنا امرآ قانونيا، وطلب منه استكمال الاجراءات المتعلقة بإطلاق سراحنا وقام الاهل والمحامي المترافع معنا الذي قمنا بتوكيله في القضية بالتواصل مع معالي النائب العام؛ ولكن هو الاخر لم يستجب لنا ولا لمناشدتنا منذ حوالي عشره أيام.

واختتموا مناشدتهم" نحن نناشد كل من يهمه امر المظلومين خلف السجون بأن يقفوا الى جانبنا ويقومون بالضغط على رئيس نيابة ابين وان يطلبوا منه تقديم تفسيرا واضحا يوضح فيه لنا ولاسرنا عدم تنفيذه لحكم قضائي بدون اسباب واضحه ونحن بصدد هذه المناشدة نعلن بكامل طاقاتنا باننا سوف نستمر بالإضراب عن الطعام حتى تتم الاستجابة لمطالبنا ونحمل القاضي ابو بكر الشقاع رئيس نيابة ابين ومعالي النائب العام ومدير امن محافظه ابين مسئوليه حياتنا وعودتنا الى اسرنا ونناشد منظمات حقوق الانسان في المحافظة الى الالتفات لنا ولمل نعانيه من ظلم داخل سجن ابين المركزي نحن تمت تبرئتنا امام الله والعالم وبحوزتنا حكم قضائي فلماذا لم يتم تنفيذه حتى الان.واننا وباضرابنا عن الطعام جعلنا حياتنا على المحك وان لم يتم الاستجابة لمطالبنا بالسرعة القصوى لتحقيق العدالة فإننا سوف نقوم بالتصعيد ولن يكون هنالك اضراب عن الطعام فقط بل سيتجاوز ذلك حدود المعقول وسيحصل مالم يحمد عقباه ان تموت مظلوما خيرا لك بان تكون ظالما والله من وراء القصد . مقدم المناشده السجناء ،،،

1- علي بن علي محمد هيثم

2- عرفات عمر سالم هيثم

3- عبدلله عبدالرقيب الخضر محمد هيثم