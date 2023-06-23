وزير الأوقاف يترأس اجتماعاً للجنة العليا للإشراف على أعمال الحج

الجمعة 23 يونيو-حزيران 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 147

ترأس معالي وزير الأوقاف والإرشاد، رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن، الشيخ/ محمد بن عيضة شبيبة، في مقر مكتب شؤون حجاج اليمن، بمكة المكرمة، اليوم، اجتماعاً للجنة العليا للإشراف على أعمال موسم حج 1444هجرية، لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المتصلة بالمرحلة الثانية لأعمال الحج في مشعري منى وعرفات.

. وفي الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة، نائب رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن، الدكتور/ مختار الرباش، وأعضاء اللجنة، استمع معالي الوزير إلى الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة عبر لجانها المتعددة، لخدمة ضيوف الرحمن في المرحلة الثانية، بعد أن تكللت المرحلة الأولى من أعمال الحج بنجاح تام.

وتطرق الاجتماع إلى استعدادات الوزارة لتصعيد الحجاج الى منى، ومطابقة مواصفات الباصات ذات الموديلات الحديثة لنقل الحجاج بين المشاعر، وتوزيع حصص المخيمات بين الوكالات كلً حسب حصته.

وشدد الوزير على أهمية أن يحظى الحاج بكافة خدماته التي دفع قيمتها، وأن تتوفر كل سبل الراحة له، حتى يؤدي مناسكه بيسر وسهوله، واستنفار كافة الطاقات والجهود لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، وأن يكون هذا الموسم نموذجياً.