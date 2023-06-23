اللواء العرادة يبارك تشكيل مجلس حضرموت الوطني والوفد يغادر الرياض

الجمعة 23 يونيو-حزيران 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بارك عضو المجلس الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، تشكيل مجلس حضرموت الوطني، متمنيا له التوفيق في خدمة القضايا الوطنية.

وأكد العرادة، خلال لقائه أعضاء وفد المكونات الحضرمية في الرياض، امس، أهمية الإسناد الذي تقوم به حضرموت بمختلف الوسائل لرفد جبهات القتال في محافظة مأرب ضد مليشيا الحوثي.

وأشاد بدور أبناء محافظة حضرموت في الحفاظ على مؤسسات الدولة والشرعية الدستورية، وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، وحماية مكتسباته ومقدراته في مختلف مراحل النضال الوطني.

وعاد وفد حضرموت إلى مدينة سيئون قادما من السعودية، وذلك عقب شهر على مغادرته بدعوة سعودية إلى التشاور في مستقبل المحافظة.

وأُعلن، في ختام المشاورات، تشكيل مجلس حضرموت الوطني، ووثيقة سياسية وحقوقية، أكدت على وحدة حضرموت وحق أبنائها في إدارة شؤونهم، إضافة إلى حق مختلف القوى بالمشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي، والتمثيل في الغرف البرلمانية، والهيئات الحكومية والاستشارية والتفاوضية.