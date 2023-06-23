اللواء العرادة يبارك تشكيل مجلس حضرموت الوطني والوفد يغادر الرياض إيران خصم المنتخب اليمني في ربع النهائي وخطوة واحدة فقط الى كأس العالم ''توقيت المباراة'' شلل نصفي يضرب خدمة الانترنت الأرضي في صنعاء وعمران في أقوى بيان له..البنك المركزي يفند الشائعات ويوضح حقيقة تحويل( 185) مليار ريال إلى مأرب المشاط.. القيادي في مليشيا الحوثي يكشف عن أسلحة جديدة ستدخل في المعركة القادمة مكونة من 7 أشخاص.. سقوط خلية حوثية إرهابية كانت تخطط لاستهداف قيادات عسكرية وأمنية ومسؤولين اليمن ستواجة إيران الأحد القادم تحذيرات من توقف 66 فريق يعمل في نزع الالغام باليمن إصلاح حضرموت يصدر بياناً بشأن إشهار مجلس حضرموت الوطني محمد قحطان.. 3 آلاف يوم من العذاب والإخفاء القسري في سجون مليشيا الحوثي
يواجه المنتخب اليمني للناشئين نظيره منتخب ايران ،الأحد القادم، في ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت سن 17 سنة ، الجارية في تايلاند.
وتأهل منتخب اليمني الى ربع النهائي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد (6 نقاط) من فوزين على ماليزيا 4-0 وعلى لاوس 2-1 ، وخسارة من صاحبة الارض تايلاند بهدف وحيد مشكوك في صحته سجل في اللحظات الأخيرة من المباراة، فيما الغى الحكم هدفا صحيحا للمنتخب اليمني سجله عادل عباس في الشوط الأول بقرار من حكم الراية الذي اعتبره تسلل.
ايران خصم اليمن في ربع نهائي البطولة القارية كانت قد فاجأت الجميع بالفوز على كوريا الجنوبية 2-0 لتنتزع منها صدارة المجموعة برصيد (7 نقاط) من فوزين وتعادل.
ويحتاج المنتخب اليمني للفوز على ايران ليصل الى نصف نهائي بطولة كأس آسيا للناشئين والتأهل رسميا الى نهائيات كأس العالم المقرر اقامتها العام القادم في البيرو.
وتقاك مباراة اليمن وايران يوم الأحد المقبل وتنطلق تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مكة.
وفي المباراة الأخرى في دور الثمانية (ربع النهائي) تواجه تايلاند أول المجموعة الأولى برصيد (9 نقاط) منتخب كوريا الجنوبية ثاني المجموعة الثانية برصيد (6 نقاط).
ويسعى ناشئوا اليمن لتكرار انجاز ، منتخب الأمل عام 2002 الذي استطاع بلوغ نهائي كأس اسيا للناشئين، ورغم الخسارة الصعبة في النهائي من كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، الا ان المنتخب ضمن وقتها التأهل الى كأس العالم (فلندا 2003) كأول منتخب يمني يصل الى العالمية لأول مرة في تاريخ الكرة اليمنية.