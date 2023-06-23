المشاط.. القيادي في مليشيا الحوثي يكشف عن أسلحة جديدة ستدخل في المعركة القادمة

الجمعة 23 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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هدد منتحل منصب رئيس الجمهورية اليمنية المعين رئيس المجلس السياسي الأعلى لمليشيا الحوثي في صنعاء مهدي المشاط السعودية والشرعية اليمنية المعترف بها دوليا بدخول أسلحة نوعية جديدة سترغمهم على وقف ما أسماها المؤامرات وقالت وسائل الإعلام الحوثية أن المشاط تحدث خلال عرض عسكري لوحدات تابعة لقوات الاحتياط بالمنطقة الرابعة في محافظة إب .

وقال “ان العدو إذا استمر في عناده فهو يضيع الفرص والذي يعرض عليه اليوم لن يناله غدا، وهو يعرف كم خسر وكم سيخسر” .

وتناولت وسائل اعلام مليشيا الحوثي صورايخ تظهر عرض عسكري في محافظة إب رصدها محرر مأرب برس ولفت المشاط الى ان “الإجراءات التي يفرضها العدو هدفها مضاعفة المعاناة، وتحريض المجتمع لكن الشعب يعي ان سبب المعاناة هو التحالف”.

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي " إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران عقب مباحثات برعاية صينية في بكين استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين.

ويعاني اليمن من أزمة إنسانية قاسية جراء الحرب، وطبقاً لإحصائيات الأمم المتحدة يعاني 17.3 مليون يمني من أصل أكثر من 21.7 مليون، من فقر مدقع وحاجة ماسة لمساعدات إنسانية على الفور.