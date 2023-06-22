مكونة من 7 أشخاص.. سقوط خلية حوثية إرهابية كانت تخطط لاستهداف قيادات عسكرية وأمنية ومسؤولين

الخميس 22 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بعد يومين من إفشال تحركات حوثية تستهدف أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، أطاحت القوات المشتركة في الساحل الغربي (جنوب محافظة الحديدة) بخلية حوثية كانت تخطط لاستهداف قيادات عسكرية وأمنية ومسؤولين في مديرية المخا غرب تعز.

ونقلت صحيفة عكاظ عن مصادر أمنية بأن شعبة الاستخبارات في القوات المشتركة تمكنت من خلية مكونة من 7 عناصر أثناء ما كانوا يخططون لزعزعة أمن واستقرار الساحل الغربي في اليمن، مبينة أن أعضاء الخلية كانوا يترصدون القادة العسكريين والأمنيين والمسؤولين وتم القبض عليهم قبل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات تؤكد ارتباط أعضاء الخلية بقيادات بالمخابرات الحوثية، موضحة أن الخلية متورطة في تنفيذ جرائم إرهابية كبيرة منها تفخيخ عدد من الطرق.

وتأتي الخلية استمراراً لمساعي المليشيا لاختراق صفوف القوات المشتركة واستهداف قياداتها وذلك عبر عدد من الخلايا التي أعلنت الإعلام العسكري اعترافاتها العام الماضي.

وكان الإعلام العسكري للقوات المشتركة أعلن قبل يومين إحباط تحركات حوثية لاستهدف أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مبينة أن المليشيا كانت تحاول استحداث مواقع لمسلحيها في ساحل التحيتا، وتحديداً في مناطق الجبلية والفازة.