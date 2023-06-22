مكونة من 7 أشخاص.. سقوط خلية حوثية إرهابية كانت تخطط لاستهداف قيادات عسكرية وأمنية ومسؤولين اليمن ستواجة إيران الأحد القادم تحذيرات من توقف 66 فريق يعمل في نزع الالغام باليمن إصلاح حضرموت يصدر بياناً بشأن إشهار مجلس حضرموت الوطني محمد قحطان.. 3 آلاف يوم من العذاب والإخفاء القسري في سجون مليشيا الحوثي شددت على الإستعداد ورفع الجاهزية.. الحكومة تتحدث عن رسالة حرب حوثية تثبت عدم جديه المليشيات في السلام زعيم الانفصاليين يعلن موقفه من اشهار مجلس حضرموت ويكشف عن تلقيه عرضاً لتولي رئاسة اليمن ويؤكد :الجنوبيين لا يطالبون بالانفصال اليمن يوجه دعوة للمجتمع الدولي بخصوص القطاع التجاري والتمنوي وكيل محافظة مأرب يطالب المجلس الرئاسي بثلاث مطالب عاجلة ويعلن مثلما دعمت مارب عدن هي تدعم شبوة وحضرموت حتى اللحظة منحة دولية جديدة لرفد الاقتصاد اليمني
يواجه المنتخب الوطني للناشئين، نظيره الإيراني، الأحد القادم، في دور ربع نهائي كأس آسيا، بعد فوز الأخير على نظيره الكوري الجنوبي.
وحقق المنتخب الإيراني الخميس، فوزا على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين، ليحتل صدارة المجموعة الثانية.
وسيواجه المنتخب الكوري الجنوبي متصدر المجموعة الأولى منتخب تايلاند البلد المستضيف للبطولة.
ويوم أمس، خسر منتخب الوطني، أمام نظيره التايلاندي (0-1)، في المباراة التي جرت في العاصمة بانكوك لحساب الجولة الثالثة والأخيرة في دوري مجموعات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا.