تحذيرات من توقف 66 فريق يعمل في نزع الالغام باليمن

الخميس 22 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حذر مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن امين العقيلي، من توقف اعمال 66 فريق يعمل في مجال نزع الألغام في عدة محافظات، نتيجة قلة الدعم المقدم من الدول المانحة في ظل استمرار جماعة الحوثي في زراعتها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العقيلي في مؤتمر ما بين الدورات ومدراء البرامج في جنيف بسويسرا، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وقال العقيلي "إن من أبرز التحديات التي تواجه اليمن تجاه التزاماتها للمادة الخامسة من اتفاقية حظر الألغام، زيادة مستوى التلوث وإمكانية عدم الوصول الى بعض المناطق نتيجة الأحوال الأمنية وايضاً التقنيات الجديدة التي تستخدمها المليشيا مثل ظهور انواع من العبوات الناسفة المبتكرة واختلاف أولويات الاستجابة للمناطق المحررة".

وأضاف "هناك صعوبات اقتصادية تواجه بلادنا في مجال نزع الألغام لاسيما المركز التنفيذي للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بسبب توقف الدعم الدولي وقد يتسبب في توقف سير اعمال لعدد 66 فريق لمختلف أنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام مما سوف يخلق تأثير على مستوى الإنجاز".

ودعا العقيلي إلى مراعاة الظروف التي تعاني منها اليمن، آملاً إلى الدعم السخي من الأشقاء والأصدقاء في الدول والمنظمات الإنسانية للوقوف مع اليمن ومساعدتها للإيفاء بالتزاماتها لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد وتجاه التزاماتها للمادة الخامسة من الاتفاقية.

وأوضح العقيلي أن عمليات الاستجابة الطارئة لعمليات المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ومشروع "مسام" لتطهير الاراضي اليمنية من الالغام وكذا باقي الأنشطة التي يتم تنفيذها من قبل الشركاء المنفذين في قطاع الأعمال المتعلقة بالألغام، بدأت بإجمالي 86 ألف من المكتشفات خلال العام الماضي والتي أيضا يتم تدميرها بفترات زمنية كالتالي: عدد 2,189 الغام مضادة للأفراد وعدد 38,724 الغام مضادة للآليات وعدد 454,92 مخلفات حربية وعدد 4,135 عبوات ناسفة.

وأشار الى أن أنشطة عمليات المسح الأساسي، والمسح غير التقني مازالت مستمرة، مؤكداً إجراء عدد 624 زيارات مسح غير تقني نتج عنها اكتشاف عدد 79 منطقة مشتبهة الخطورة بمساحة 18,279,368 مليون متر مربع وعدد 160 منطقة مؤكدة الخطورة بمساحة 33,689,112 مليون متر مربع وبواقع عدد 542,782 سكان متأثرين وتجري عمليات المسح الأساسي لليمن في أبين وعدن والضالع والحديدة ولحج وتعز وهناك اعتبارات لتوسعات في المستقبل لعدة محافظات.