شددت على الإستعداد ورفع الجاهزية.. الحكومة تتحدث عن رسالة حرب حوثية تثبت عدم جديه المليشيات في السلام

الخميس 22 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الخميس، أن تحشيدات الحوثيين تؤكد عدم جديتهم في السلام، مشددا على الإستعداد لكل الإحتمالات في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر الإتصال المرئي لرئيس الحكومة مع وزيري الإدارة المحلية والدولة محافظ عدن ومحافظي عدد من المحافظات، لمناقشة التحديات والصعوبات الخدمية والاقتصادية المستجدة ومعاناة المواطنين القائمة، خاصة في قطاع الكهرباء.

وخلال الاجتماع، استمع رئيس الحكومة الى تقارير عدد من المحافظين حول التحشيدات العسكرية لجماعة الحوثي الى مناطق التماس، والاستعدادات والجاهزية العسكرية للتعامل مع ذلك.

وأوضح رئيس الحكومة ان استمرار جماعة الحوثي في التحشيد هي رسالة حرب وتأكيد على عدم جديتها في السلام مشددا على تضافر الجهود من اجل الاستعداد لكل الاحتمالات حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، ومحملاً جماعة الحوثي مسؤولية العواقب الوخيمة المترتبة على تصعيدها وتقويضها لخطوات وجهود إحلال السلام.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع تطرق الى الإجراءات العاجلة الممكن اتخاذها وفقا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي وفقا للأولويات القائمة وفي مقدمتها الكهرباء والمياه في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وبحسب الامكانيات المتاحة، إضافة الى الجهود المستمرة لضبط وتنمية الإيرادات، ومكافحة الفساد.

ووضع معين عبدالملك، المحافظين امام صورة شاملة عن الأوضاع الراهنة بجوانبها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، والمتغيرات المستجدة وما تتطلبه من جهود استثنائية للتعامل معها واهمية تنسيق وتكامل الجهود لتحقيق ذلك.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور المحوري الذي تلعبه السلطات المحلية في هذا الظرف الاستثنائي والمسؤولية التكاملية في رفع معاناة المواطنين في الجوانب الخدمية، موجهاً بالاستمرار في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيل عملها باعتبار ذلك عامل أساسي لتضييق هامش الفساد وبما ينعكس على تحسين وضع المواطنين والخدمات.

وقال إن "العمل ومواجهة التحديات الصعبة، لن يتم الا وفق خيارات الدولة وفي إطار مؤسساتها، وينبغي ان يكون هناك اهداف واضحة ومحددة امام السلطات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم".