وكيل محافظة مأرب يطالب المجلس الرئاسي بثلاث مطالب عاجلة ويعلن مثلما دعمت مارب عدن هي تدعم شبوة وحضرموت حتى اللحظة

الخميس 22 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 284

أكد وكيل محافظة مأرب د عبدربه مفتاح في لقاء تلفزيوني أجرته معه قناة سهيل الفضائية ضمن برنامج حديث العاشرة ان محافظه مارب تمد بخيراتها كل محافظات الجمهورية وقال إن غاز مارب لم ينقطع عن بيوت اليمنيبن حتى في أحلك ظروف الحرب..

وقال ظلت مارب ترسل بغازها الى كل محافظات الجمهوريه، واضاف ان ماده الديزل والمشتقات تذهب لجميع المحافظات. وتحديدا المحافظات الخاصعه للشرعية.

ومصى في حديقه قائلا " كما ان مارب تمد محافظه عدن فهي كذلك تمد محافظه شبوة ومحافظة حضرموت بالمشتقات النفطية حتى الساعة. واتهم وكيل محافظة مأرب د عبدربة مفتاح بتعمد المليشيات الحوثية بضرب الاقتصاد الوطني خدمة للمشروع الإيراني. وقال لماذا ترفض المليشيات الحوثية شراء غاز مارب الذي يباع باسعار رخيصة جدا تصل الى 2100 ريال وتصر على شراءه وبأسعار اغلى من ذلك بكثير مؤكدا ان المليشيات الحوثية تتعمد اذية المواطن اليمني.

كما اتهم المليشيات الحوثية بعرقلة وافشال المحطة الغازية لانارة العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية.

وحول مشاكل غازية مارب قال عبد ربه مفتاح " اقولها بكل مراره هناك من يعرقل صيانه المحطه الغازية ، المحطه اليوم لم تعد خاصه بابناء مارب فقط بل هي خاصه بابناء الجمهوريه اليمنيه، ملمحا في حديثه عن بنود الصيانة التي تقف ورائها جهات عليا من خارج المحافظة تعرقل ذلك.

وحول الجهات التي تقف خلف عمليات اعاقة التنمية قال مفتاح من يدمر الابراج ويزرع الالغام تحت الابراج هي الميليشيات الحوثيه المدعومه من ايران. وحول دور المنظمات الدولية في مارب قال وكيل محافظه مارب "حقيقه هذا الملف هو ملف كبير جدا وذو شجون. بعضا منها فتح مكاتب للعمل في مارب وبعضها مازال يعمل من العاصمة صنعاء،.

واضاف" وللاسف الشديد من يصنع القرار ا في هذه المنظمات و يتخذ القرارات هي المكاتب الرئيسيه بصنعاء، ولا زالت دون المستوى في تقديم الاحتياج لمحافظه مارب بل للاسف الشديد هناك نقص حاد في الاحتياجات.

كما اتهم مفتاح ان هناك تواطئ دولي من المنظمات الدولية مع المليشيات الحوثية.

كما وجه وكيل محافظة مأرب دعوة عاجلة لمجلس القيادة الرئاسي وطالبهم بالاسراع في صيانه المحطه الغازيه، كونها تغطي في هذه المرحلة احتياجات أكثر من ثلاثة مليون مواطن.

كما شدد على سرعة إنجاز مطار مارب كونه يمثل حلقه الوصل ما بين الداخل والخارج، مضيفا مثلما فتحت المطارات في كل مكان ايضا مطار مارب له الحق ان يفتح وان يمارس عمله مثله مثل اي مطار من مطارات الداخل.

وشدد ايضا على المجلس الرئاسي بسرعة ايجاد حلول لمشاكل الصرف الصحي داخل المحافظه وباي وسيله من الوسائل ، مؤكدا " اليوم تتسع المحافظه و يتسع سكانها وهي بحاجه الى تدخل سريع..