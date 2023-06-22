حلقات تحفيظ القرآن بسيئون تختتم دوراتها الصيفية

الخميس 22 يونيو-حزيران 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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نظمت حلقات تحفيظ القرآن والكريم بمديرية سيئون حي القرن الحفل الختامي والتكريمي للدورة الصيفية العامة والدورة القرآنية الأولى وتكريم حافظا لكتاب الله تعالى تحت إشراف مكتب الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بسيئون .

وفي الحفل استعرض ضيف الحفل رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بوادي حضرموت الدكتور عبد الكريم باجبير فضائل كتاب الله التي أوردتها السنة النبوية.

مؤكدا على تضافر جهود الجميع من أسرة ومجتمع في دعم مثل هذه المناشط الشبابية ماديا ومعنويا والمساهمة في رعايتها حفاظا على أوقات الشباب من الفتن التي يحيكها أعداء الله لهدم القيم النبيلة بالمجتمع.

فيما أشارت كلمة الدورة التي ألقاها الاستاذ عماد خميس باضاوي إلى أن الدورة القرآنية شارك فيها ١٣ طالبا تخرج منها حافظا لكتاب الله من حلقات الفجير وتضمنت إلى جانب حفظ كتاب الله دروسا في التجويد ومتن الجزرية .

وأوضح الاستاذ باضاوي أن الدورة العامة حظيت بكوكبة مميزة من معلمي التعليم الأساسي واستهدفت ١٩٢ طالبا من أبناء الحي تلقوا خلالها دروسا في المواد الدراسية وكذا أساسيات التعامل مع الحاسوب واللغة الإنجليزية.

واستعرضت كلمة إدارة الدورة الأنشطة المصاحبة للدورة التدريبية الرياضية والتوعوية والثقافية والتي هدفت إلى حفظ أوقات الشباب واستغلال قدراتهم فيما يعود بالنفع والفائدة لهم ولمجتمعهم ووطنهم. حضر الحفل مدير عام مكتب الجمارك بوادي حضرموت والصحراء عاشور قفزان عضو المجلس المحلي بمحافظة حضرموت المهندس محمد أبو بكر حسان وأمين عام المجلس المحلي بمديرية سيئون المهندس حسين بامخرمة وأعضاء المجلس المحلي بحي القرن وعقال الحارات بالحي.

وتخلل الحفل كلمة لطلاب الدورة وعرض نماذج تلاوات قرآنية وكذا النورانية ومتن الجزرية ، إضافة لروبرتاج لأنشطة الدورات. وفي ختام الحفل تم تكريم المساهمين في إنجاح الدورة وكذا المعلمين المشاركين بالدورة، وتوزيع الشهادات التقديرية على الطلاب المتميزين بالدورة.