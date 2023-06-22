الرئيس العليمي ينتقد تعاطي المجتمع الدولي مع ازمة اليمن ويؤكد للسفير الأميركي بأن الوقت قد حان

الخميس 22 يونيو-حزيران 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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شدد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة انتقال المجتمع الدولي في مقاربته للوضع اليمني من سياق الاقوال، الى دائرة الفعل لانهاء المعاناة الانسانية، وانتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، والقوانين الدولية ذات الصلة.

وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي لدى استقباله سفير الولايات المتحدة الاميركية ستيفن فاجن، اليوم الخميس،في الرياض الموقف الدولي الثابت ازاء القضية اليمنية، لكنه قال "ان الوقت قد حان لنقل هذه المواقف من سياق البيانات، الى دائرة الفعل والعمل الجماعي لدفع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني على التعاطي الجاد مع جهود الاشقاء والاصدقاء لانهاء الحرب التي اشعلتها هذه المليشيات، مخلفة دماراً هائلاً، واحدى اسوأ الازمات الانسانية في العالم".

واشاد الرئيس، بالعلاقات الثنائية المتميزة مع الولايات المتحدة الاميركية، ومواقف واشنطن الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتدخلاتها الانسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار والتنمية.