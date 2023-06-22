حلقات تحفيظ القرآن بسيئون تختتم دوراتها الصيفية الرئيس العليمي ينتقد تعاطي المجتمع الدولي مع ازمة اليمن ويؤكد للسفير الأميركي بأن الوقت قد حان مستجدات قضية الشاب الذي أقدم على احراق نفسه في العاصمة عدن رئيس هيئة الأركان: ''القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي'' صفقة مفاجئة ودولة جارة لعبت دور الوسيط.. جديد التواصل السعودي مع الحوثيين عدن.. الانتقالي يختطف قياديا في الحراك الثوري الجنوبي معلومات لأول مرة ..تناول الأسبرين يوميا.. أخطر مما تتصور بعد أنباء تقدم هجوم أوكرانيا المضاد .. روسيا تستعين بـ الشيطان 2 المرعب للغرب .. وهل ينهي الصاروخ الثقيل المعركة الفاصلة مشاريع سياحية إسرائيلية تستهدف البحرين والإمارات.. هذه تفاصيلها السعودية تحقق المرتبة الثالثة على مستوى دول العشرين في مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية
شدد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة انتقال المجتمع الدولي في مقاربته للوضع اليمني من سياق الاقوال، الى دائرة الفعل لانهاء المعاناة الانسانية، وانتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، والقوانين الدولية ذات الصلة.
وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي لدى استقباله سفير الولايات المتحدة الاميركية ستيفن فاجن، اليوم الخميس،في الرياض الموقف الدولي الثابت ازاء القضية اليمنية، لكنه قال "ان الوقت قد حان لنقل هذه المواقف من سياق البيانات، الى دائرة الفعل والعمل الجماعي لدفع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني على التعاطي الجاد مع جهود الاشقاء والاصدقاء لانهاء الحرب التي اشعلتها هذه المليشيات، مخلفة دماراً هائلاً، واحدى اسوأ الازمات الانسانية في العالم".
واشاد الرئيس، بالعلاقات الثنائية المتميزة مع الولايات المتحدة الاميركية، ومواقف واشنطن الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتدخلاتها الانسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار والتنمية.