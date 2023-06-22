مستجدات قضية الشاب الذي أقدم على احراق نفسه في العاصمة عدن

الخميس 22 يونيو-حزيران 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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تظاهر عشرات المواطنين والتجار والباعة في العاصمة المؤقتة عدن؛ للمطالبة بإقالة مدير مديرية الشيخ عثمان، وسام معاوية على خلفية اقدام شاب من الباعة على احراق نفسه بسبب تعسفات وملاحقات البلدية.

وطالب المتظاهرون بإقالة ومحاسبة "وسام معاوية" متهمين إياه بممارسة الانتهاكات ضد التجار والباعة ومصادرة بضائعهم وإتلافها دون أوامر قضائية.

كما اتهموه بالوقوف وراء إقدام أحد الباعة على إحراق نفسه؛ احتجاجا على ما تعرض له من انتهاكات.

الشاب الذي احرق نفسه قرب مبنى السلطة المحلية في مديرية الشيخ عثمان. يرقد في مستشفى أطباء بلا حدود، متأثرا بحروق متفرقة أصيب بها.

ينتمي الشاب إلى محافظة تعز جنوب غربي البلاد، اقدم على فتح عبوة من البنزين على نفسه، وأشعل النيران التي انتشرت في أجزاء من جسده قبل أن يتدخل مواطنون كانوا بالقرب من المكان لإطفاء النيران التي أصابته بحروق متفرقة.

ويمتلك هذا الشاب (بسطة) لبيع الملابس والإكسسورات في شارع الحب بمدينة الشيخ عثمان، أشعل النار في جسمه عقب ملاحقة مكتب البلدية التابع للمجلس المحلي له، ومصادرة بضاعته وفرض جبايات عليه مقابل إعادتها.

من جانبه أعلن مدير عام مديرية الشيخ عثمان شمال عدن، وسام معاوية، مساء الأربعاء استجابته لقرار محافظ العاصمة المؤقتة، الذي قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية إشعال أحد الباعة النار في جسده، بمحيط مبنى المجلس المحلي في المدينة أمس الاول الثلاثاء.

وقال معاوية في بيان، إنه يؤيد تكليف مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي للتحقيق في حادثة إشعال أحد المواطنين النار في جسده، داعياً إلى تحقيق عاجل وشامل للوقوف على تداعيات وأسباب الواقعة.

وأعلن معاوية وهو لاعب كرة القدم السابق في نادي وحدة عدن، والذي يرأس حالياً مجلس إدارة النادي؛ قبوله بكل نتائج التحقيق، كما أعلن عن أيقاف نفسه عن العمل لحين اكتمال التحقيق.