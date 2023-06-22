رئيس هيئة الأركان: ''القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي''

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، أن القوات المسلحة أصبحت اليوم في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي، ولديها القدرة على المناورة العالية بالقوى والوسائل والإمكانيات البشرية والمادية.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الذي نظمته هيئة العمليات بوزارة الدفاع، الأربعاء، لتقييم نتائج تنفيذ تعليمات القتال للعام 2023م، وفقا لوكالة سبأ.
وناقش المؤتمر مستوى تنفيذ المهام العملياتية الشاملة لقيادة المناطق خلال الفترة الزمنية المحددة، ومهام قيادة الوحدات في قطاعات المسؤولية على المستويات التكتيكية.
وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة بالإنجازات والنجاحات التي حققتها هيئة العمليات وقادة المناطق والوحدات العسكرية التخصيية في تنفيذ مختلف المهام الموكلة.. مؤكداً استعدادها لتنفيذ جميع المهام الموكلة في مختلف الظروف.
من جانبه، أوضح مدير دائرة العمليات العميد الركن يحيى العيزري، أن تظافر الجهود ومستوى التنظيم والتعاون بين مختلف النطاقات والقطاعات والمواقع القتالية هو ما أثمر هذه النجاحات.
وأكد العميد العيزري، أن مستوى التنظيم والتكامل والتلاحم هو بوابة النصر ومفتاح تحرير صنعاء.
من جانبهم، أشاد قادة المناطق والوحدات العسكرية بمخرجات المؤتمر.
مؤكدين استمرارهم في تنفيذ توجيهات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، وجاهزيتهم لبذل المزيد من الجهود نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية العسكرية المتمثلة في استعادة الدولة وإنهاء انقلاب تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.