صفقة مفاجئة ودولة جارة لعبت دور الوسيط.. جديد التواصل السعودي مع الحوثيين

الخميس 22 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت مصادر مقربة من مليشيا الحوثي أن سلطنة عمان كان لها الدور في الترتيب لزيارة وفد حوثي للمملكة بقيادة أحد مسئولي الجماعة العسكريين.

وأكدت المصادر أن القيادي في المليشيا "يحيى الرزامي" المسؤول عن تنفيذ عملية وقف إطلاق النار بين المليشيا والسعودية، توجه في وقت سابق إلى جدة بمعية قيادات أخرى، وقد يعقد لقاءات مع السفير السعودي "محمد آل جابر".

وكانت قيادات في المليشيا وصلت إلى السعودية للمرة الأولى في رحلة مباشرة من صنعاء لأداء مناسك الحج.

وأشارت المصادر إلى أن الزيارة جاءت بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين، بسبب اشتراطات كل طرف على طريقة تنفيذ الاتفاق الأولي الذي جرى خلال زيارة السفير آل جابر لصنعاء قبل أكثر من شهرين.

واعتبرت المصادر أن وصول الرزامي الى جدة وهو أحد من وضعتهم السعودية على قائمة المطلوبين وأعلنت رصد جائزة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه، مؤشر مهمّ على التقارب والتواصل بين الطرفين، وارتفاع مستوى الثقة بين الجانبين، رغم بطء المفاوضات.

وفي سياق متصل أعلنت مليشيا الحوثي وصول وفد عماني من رجال الأعمال إلى العاصمة صنعاء للمرة الأولى منذ بدء الحرب.

وقالت المليشيا، إن رجال الأعمال العمانيين بحثوا مع مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس الخاضعة لسيطرتها سام البشيري، مجالات التعاون ودعم وتشجيع المستثمرين، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تذكر وكالة سبأ الحوثية وقت وصول الوفد العماني أو مدة الزيارة، التي تعد الأولى لوفد من رجال الأعمال العمانيين إلى صنعاء.

وفي الأشهر الأخيرة، تكثفت مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء.

وعلى صعيد متصل افادت وسائل إعلام حوثية امس الاربعاء بأن المليشيات الحوثية الانقلابية تمكنت من ابرام صفقة تبادل جثث مع السعودية.

واوضحت نقلاً عن مصادر مطلعة بان الصفقة الحوثية مع السعودية تمثلت بتبادل ٦٤ جثة من الطرفين، ٥٦ جثة من عناصر المليشيات، و ٦ جثث من القوات السعودية، مشيرة إلى أنها جاءت بعد مشاورات سابقة مباشرة بين الجماعة والرياض استمرت لأسابيع"

وأكدت بـ أن “هناك مزيد من الخطوات القادمة وصفقات أخرى يعملون على إتمامها في الأيام المقبلة”.

ويأتي حديث المليشيات عن نجاح صفقات تبادل الجثث مع السعودية بالتزامن مع وجود رئيس اللجنة العسكرية التابعة للمليشيات المنتحل لرتبه لواء يحيى الرزامي بمعية قيادات آخرى في الأراضي السعودية كانت قد اعلنت المليشيات بمغادرتهم صنعاء الى السعودية خلال اليومين الماضيين لأداء مناسك الحج.