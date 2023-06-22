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عدن.. الانتقالي يختطف قياديا في الحراك الثوري الجنوبي

الخميس 22 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن
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اختطفت قوة مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي قياديا في مجلس الحراك الثوري الجنوبي وهو مسئول ايضا في السلطة المحلية بمديرية البريقة غربي عدن.

وقالت مصادر محلية، إن وحدة من قوات الانتقالي دهمت منزل رئيس فرع مجلس الحراك الثوري ومستشار مدير مديرية البريقة "سليم علوي المخيري".

وأضافت أن المسلحين اعتدوا بأعقاب البنادق على المخيري بعد أن اقتحمت منزله الكائن في حي السي كلاس، واقتادوه إلى جهة مجهولة .

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة المؤقتة الخاضعة لسيطرة الانتقالي تصاعدا مستمرا لحالات الاختطاف والإخفاء القسري للقيادات والشخصيات المعارضة لوضع المدينة، وسياسة المجلس .

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