مشاريع سياحية إسرائيلية تستهدف البحرين والإمارات.. هذه تفاصيلها السعودية تحقق المرتبة الثالثة على مستوى دول العشرين في مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية من هو المقاتل الشبح الذي أربك الموساد الإسرائيلي وتحتفي به الجزائر تصميم يحاكي الكرة الأرضية... السعودية تكشف عن المخطط الرئيس لـ الرياض إكسبو 2030 ل37 دولة في مواجهة أممية بسبب المثلية.. روسيا والصين والعالم الإسلامي مقابل دولة غربية واسرائيل بند مفاجئ في عقد أمير كرواتيا يترك الباب مفتوحا لانتقاله إلى السعودية مصر تعلن استحداث تأشيرة جديدة لدخول البلاد لـ5 سنوات.. ما القصة؟ بنزيما يرحب بكانتي في الاتحاد السعودي على طريقته الاقتصاد التركي يسجل رقما قياسيا جديدا بفضل روسيا نتائج الحجاج الحوثيين ..يكشف عنها إعلامهم ويعلن عن اتمام صفقة تبادل للجثث( 64 )مقاتلا تمت مع الجيش السعودي صور
ماازال الغموض يحيط مستقبل لوكا مودريتش في ريال مدريد خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعد التقارير التي أشارت إلى تقديم ناد سعودي عرضا لضم للاعب البالغ 37 عاما.
ولايزال مودريتش يدرس عرض الهلال السعودي حاليا، ومن المتوقع أن يتخذ قراره في المستقبل القريب خاصة مع انتهاء مشاركته مع منتخب كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية والحصول على المركز الثاني.
ولم يحسم اللاعب حتى الآن قراره النهائي بعد من العرض السعودي، ولا يزال أمامه فرصة لإعادة ترتيب أوراقه.
وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مودريتش وقع بالفعل عقدا جديدا في ريال مدريد، سيبقيه في النادي حتى نهاية الموسم المقبل.
وأشار التقرير إلى أنه مع ذلك، يمكن لمودريتش فسخ عقده مع ريال مدريد وفقا لبنود التعاقد في حالة إذا قرر قبول عرضا مجزيا من ناد آخر، في إشارة إلى العرض السعودي.
وكان مودريتش انضم إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادما من توتنهام، ومنذ ذلك الحين شارك في 488 مباراة مع الفريق الملكي سجل خلالها 37 هدفا وحقق 23 لقبا