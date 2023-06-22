بنزيما يرحب بكانتي في الاتحاد السعودي على طريقته

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تفاعل الفرنسي كريم بنزيما نجم اتحاد جدة الجديد مع إعلان "العميد" عن ضم مواطنه نجولو كانتي رسميا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وأعلن النادي السعودي تعاقده مع كانتي، لمدة ثلاث سنوات، قادما من تشيلسي الإنجليزي.
ورحب بنزيما بمواطنه كانتي على طريقته الخاصة، بعدما تمت الصفقة بشكل رسمي.
وحول هذه الصفقة، قال بنزيما، خلال فيديو نشره، الحساب الرسمي للنادي الجداوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهلا نغولو، ذات يوم أخبرتك بأنك الأفضل في مركز لاعب الوسط (بوكس تو بوكس) بالعالم، والآن أنا سعيد باللعب معك مرة أخرى، وبالتأكيد في أفضل فريق في السعودية، أراك في جدة".
فيما رد عليه كانتي، قائلا: "شكرا كريم، سعيد برؤيتك مجددا، شكرا على كلماتك، سعيد باللعب معك، أنت أفضل لاعب في العالم، وسعيد باللعب مع النمور أمام الجماهير في الجوهرة، أراك قريبا".
وانضم كانتي لاتحاد جدة لمدة 3 سنوات وحتى صيف 2026، لكن لم يكشف بيان الاتحاد عن راتب النجم الفرنسي، ويقال أنه سيحصل على 100 مليون يورو سنويا معفاة من الضرائب ووفقا لما نشرته التقارير الصحفية.
ويعد كانتي ثاني صفقات النمور خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إذ تعاقدوا من قبل مع بنزيما في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.
يذكر أن كانتي لم يخض إلا 9 مباريات فقط مع البلوز في مختلف مباريات الموسم الماضي، بواقع 685 دقيقة، صنع خلالها هدفا وحيدا، إذ لاحقته الإصابات المختلفة طوال الموسم