الاقتصاد التركي يسجل رقما قياسيا جديدا بفضل روسيا

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سجلت صادرات الآلات في تركيا رقما قياسيا إثر وصول قيمتها إلى 11.7 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجاري 2023.
وبحسب بيانات صادرة عن اتحاد مصدري الآلات التركي، اليوم الأربعاء، ازدادت صادرات القطاع 12.7 في المئة خلال مايور الماضي.
وأظهرت البيانات، أن قيمة صادرات الآلات بلغت 2.4 مليار دولار خلال الشهر المنصرم.
وبلغت قيمة الصادرات 11.7 مليار دولار، بما في ذلك مناطق التجارة الحرة، بين يناير ومايو 2023.
وقال رئيس الاتحاد كوتلو قره ولي أوغلو، إن الجزء الأكبر من الزيادة التي تحققت ناتجة عن صادرات القطاع إلى روسيا.
وأوضح في تصريح لوكالة "الأناضول" أنهم يسعون لدعم النجاح المسجل بسوق روسيا، عبر تحقيق قصة نجاح جديدة في أوروبا