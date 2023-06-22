آخر الاخبار

مشاريع سياحية إسرائيلية تستهدف البحرين والإمارات.. هذه تفاصيلها السعودية تحقق المرتبة الثالثة على مستوى دول العشرين في مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية من هو المقاتل الشبح الذي أربك الموساد الإسرائيلي وتحتفي به الجزائر تصميم يحاكي الكرة الأرضية... السعودية تكشف عن المخطط الرئيس لـ الرياض إكسبو 2030 ل37 دولة في مواجهة أممية بسبب المثلية.. روسيا والصين والعالم الإسلامي مقابل دولة غربية واسرائيل بند مفاجئ في عقد أمير كرواتيا يترك الباب مفتوحا لانتقاله إلى السعودية مصر تعلن استحداث تأشيرة جديدة لدخول البلاد لـ5 سنوات.. ما القصة؟ بنزيما يرحب بكانتي في الاتحاد السعودي على طريقته الاقتصاد التركي يسجل رقما قياسيا جديدا بفضل روسيا نتائج الحجاج الحوثيين ..يكشف عنها إعلامهم ويعلن عن اتمام صفقة تبادل للجثث( 64 )مقاتلا تمت مع الجيش السعودي صور

الاقتصاد التركي يسجل رقما قياسيا جديدا بفضل روسيا

الخميس 22 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 271

 

سجلت صادرات الآلات في تركيا رقما قياسيا إثر وصول قيمتها إلى 11.7 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجاري 2023.

وبحسب بيانات صادرة عن اتحاد مصدري الآلات التركي، اليوم الأربعاء، ازدادت صادرات القطاع 12.7 في المئة خلال مايور الماضي.

وأظهرت البيانات، أن قيمة صادرات الآلات بلغت 2.4 مليار دولار خلال الشهر المنصرم.

وبلغت قيمة الصادرات 11.7 مليار دولار، بما في ذلك مناطق التجارة الحرة، بين يناير ومايو 2023.

وقال رئيس الاتحاد كوتلو قره ولي أوغلو، إن الجزء الأكبر من الزيادة التي تحققت ناتجة عن صادرات القطاع إلى روسيا.

وأوضح في تصريح لوكالة "الأناضول" أنهم يسعون لدعم النجاح المسجل بسوق روسيا، عبر تحقيق قصة نجاح جديدة في أوروبا

إقراء أيضاً
السعودية تحقق المرتبة الثالثة على مستوى دول العشرين في مؤشرات التنافسية المرتبطة
تصميم يحاكي الكرة الأرضية... السعودية تكشف عن المخطط الرئيس لـ الرياض إكسبو 203
مصر تعلن استحداث تأشيرة جديدة لدخول البلاد لـ5 سنوات.. ما القصة؟
قناة السويس تحقق أعلى أرباح في تاريخها
تفاصيل أكبر مشروعات إسرائيل لإنقاذ أوروبا عبر مصر مهدد بالفشل
تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يوازي 483 دولار أمريكي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول