نتائج الحجاج الحوثيين ..يكشف عنها إعلامهم ويعلن عن اتمام صفقة تبادل للجثث( 64 )مقاتلا تمت مع الجيش السعودي صور

الخميس 22 يونيو-حزيران 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، الاربعاء 21 حزيران/يونيو، نجاح صفقة تبادل للجثث بينها وبين الجيش السعودي، شملت 64 جثة من الطرفين، بإشراف القيادي “يحيى الرزامي“، الذي وصل المملكة قبل أيام. وأكدت ما تسمى بـ”اللجنة العسكرية”، التابعة للحوثيين في بيان لها، نشرته وسائل اعلام الجماعة، إتمام “صفقة تبادل مباشرة بين الرياض وصنعاء، بعد مشاورات سابقة استمرت لأسابيع بإشراف من رئيس اللجنة، يحيى عبدالله الرزامي”.

وقال البيان إن المرحلة الأولى من الصفقة شملت 64 جثة من الطرفين، بينهم 58 من قتلى الجماعة مقابل 6 جثث من قتلى من الجيش السعودي.

ولم يعلق التحالف العربي الذي تقوده السعودية أو الجيش السعودي على بيان لجنة الحوثيين حتى كتابة هذا الخبر. والاثنين، غادر وفد يضم قيادات بارزة في جماعة الحوثي مطار صنعاء الدولي، متوجها إلى السعودية لأداء فريضة الحج، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في 2015.

وذكرت وكالة (سبأنت) بنسختها الحوثية “أن الوفد من وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة التابعة للجماعة يضم فؤاد ناجي ويحيى الرزامي رئيس لجنة التفاوض العسكرية وعددا من قيادات الجماعة”.

وسافر الوفد ضمن المجموعة الثانية من الحجاج اليمنيين الذين يتوجهون من مطار صنعاء إلى مدينة جدة السعودية وبلغ عددها 180 شخصا. وفي الأشهر الأخيرة، تكثفت مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوثين الأمريكي والأممي إلى اليمن تيم ليندركينغ وهانس غروندبرغ. .

أبدى عضو مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي فرج البحسني، عن انزعاجه من مخرجات مشاورات حضرموت المعلنة أمس الثلاثاء في الرياض، وعلى رأسها تشكيل مجلس حضرموت الوطني. وعبر البحسني في تغريدة نشرها على تويتر إن "ما يجب أن يكون في هذه المرحلة بحضرموت هو أن يحمل كل أبنائها رؤية واحدة واضحة، فهما للواقع السياسي والواقع على الأرض".

وأضاف أن "تعدد المشاريع والرؤى والإقصاء لن يزيدنا إلا تفككاً، ونحن لسنا بحاجة لذلك"، مشيراً إلى أن "من يدرك الواقع سيدرك أمورا كثيرة ومن لا يدرك شيئاً سيظل كما هو ولن يقدم شيء سوى مزيد من التشرذم"، وفق قوله. وأعلنت مكونات حضرمية أمس الثلاثاء، إشهار كيان جديد تحت مسمى "مجلس حضرموت الوطني"، كحامل سياسي لتطلعات المحافظة، وذلك في ختام مشاورات لمشايخ ووجهاء وأعيان من مختلف المكونات، انعقدت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 21 مايو وحتى 19 يونيو الجاري.

ويرى مراقبون أن المجلس يأتي كمشروع مضاد لمشروع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً والمطالب بانفصال جنوب البلاد، والذي أعلن البحسني الانضمام له حديثاً كنائب للرئيس. لاسيما وأن السعودية دعت مكونات حضرموت للاجتماع في الرياض قبل شهر، عقب زيارة عيدروس الزبيدي مدينة المكلا تحرسه مدرعات وقوات قدمت من خارج المحافظة، وبالتزامن مع اجتماع جمعية الانتقالي في المكلا، في مشهد استفز السعودية التي ردت بدعوة مكونات حضرمية