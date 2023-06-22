غداً.. حملة إلكترونية واسعة تحت هشتاق #قحطان3000يوم_إخفاء

الخميس 22 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - الاصلاح نت

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دعت دائرة الاعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح، الى التفاعل الكبير والمشاركة الواسعة في الحملة الإلكترونية مع مرور ٣٠٠٠ يوما على اختطاف عضو الهيئة العليا للإصلاح الأستاذ محمد قحطان، التي ستنطلق مساء يوم غد الخميس 22 يونيو عند الساعة الثامنة مساء على هاشتاج:

#قحطان3000يوم_إخفاء.

وأكدت الدائرة في بلاغ صحفي، أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على مكانة القائد الكبير محمد قحطان، وجسارته في التضحية والشموخ مع رفاقه من المختطفين والمخفيين قسريا، وبيان مدى وضاعة المليشيا الحوثية في ممارسة الارهاب النفسي لعائلات المختطفين وابتزازهم واخفاء اي معلومة عن ذويهم بصورة هجمية، تتطلب ادانة مستمرة ومتجددة لسلوكها الاجرامي، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن سلامتهم والمطالبة بسرعة إطلاق سراحهم، ومطالبة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اتخاذ موقف واضح إزاء قضية إخفاء قحطان.

وأشار البلاغ إلى الانتقائية الأممية والابتزاز التي تغض الطرف عنهما وتتساهل في مجاراتها، بما يشجعها على استمرار تعنتها وارتكاب مزيدا من تلك الجرائم.

‏وأوضحت إعلامية الإصلاح أنه في يوم الخميس 22 يونيو 2023 تكتمل 3000يوم على اختطاف مليشيا الحوثي، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد محمد قحطان، رجل الفكر والسياسية ورائد النضال ، والقائد الصلب الذي لم يرضخ أو يلين لإرهاب المليشيا .

ووصف قيام مليشيا الحوثي بإخفاء قحطان، على مدى 3000 يوم، وتغيّبه عن أهله وأسرته ومجتمعه ووطنه، بأنه سلوك إجرامي، يؤكد افتقار المليشيا لقيم وأخلاق الإنسان اليمني ،وكل القيم الإنسانية.

وأكدت أنها 3000 يوما من شموخ قحطان رغم القيود، تلهم كل من يرفض و يواجه مشروع الكهنوت السلالي الشموخ والصمود والإباء والتضحية والوفاء من قائد رمز كقحطان.

ولفت البلاغ إلى ما يمثله قحطان اليوم، حيث أنه رمزاً وطنياً وأيقونة للنضال والسياسية.



نص البلاغ الصحفي:

الخميس 22يونيو 2023 تكتمل 3000يوم على اختطاف مليشيا الحوثي، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد محمد قحطان، رجل الفكر والسياسية ورائد النضال ، والقائد الصلب الذي لم يرضخ أو يلين لإرهاب المليشيا .

على مدى 3000يوم تخفي مليشيا الحوثي قحطان وتغيّبه عن أهله وأسرته ومجتمعه ووطنه ، في سلوك إجرامي، يؤكد افتقار المليشيا لقيم وأخلاق الإنسان اليمني ،وكل القيم الإنسانية.

3000يوم من شموخ قحطان رغم القيود، تلهم كل من يرفض و يواجه مشروع الكهنوت السلالي الشموخ والصمود والإباء والتضحية والوفاء من قائد رمز كقحطان.

يمثل قحطان اليوم رمزاً وطنياً وأيقونة للنضال والسياسية وبمرور 3000يوم منذ اختطافه واخفاءه قسريا.. وتدعو دائرة الاعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح الى للتفاعل الكبير والمشاركة الواسعة في الحملة الإلكترونية التي ستنطلق مساء يوم غد الخميس 22يونيو عند الساعة الثامنة مساء على هاشتاج:

#قحطان3000يوم_إخفاء

‏وهي حملة تهدف إلى تسليط الضوء على مكانة القائد الكبير محمد قحطان وجسارته في التضحية والشموخ مع رفاقه من المختطفين والمخفيين قسريا وبيان مدى وضاعة المليشيا الحوثية في ممارسة الارهاب النفسي لعائلات المختطفين وابتزازهم واخفاء اي معلومة عن ذويهم بصورة هجمية تتطلب ادانة مستمرة ومتجددة لسلوكها الاجرامي وتحميلها المسؤولية الكاملة عن سلامتهم والمطالبة بسرعة إطلاق سراحهم، ومطالبة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اتخاذ موقف واضح إزاء قضية إخفاء قحطان ،في ظل الانتقائية والابتزاز التي تغض الطرف عنهما وتتساهل في مجاراتها، بما يشجعها على استمرار تعنتها وارتكاب مزيدا من تلك الجرائم.

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دائرة الإعلام والثقافة

الأمانة العامة للإصلاح.