قاضي الأمور المستعجلة في مصر يتخذ إجراء ضد محمد رمضان

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وقامت السلطات القضائية بالحجز على 27 تكيفيا داخل الفيلا بقوة 2.25 حصان، حيث رفض الفنان محمد رمضان عرض التكييفات للبيع مقابل سداد أموال الدولة، كما قام بإغلاق أبوابها، ليصدر قاضي الأمور المستعجلة قرارا بكسر الأبواب، وجار دراسته أمنيا.
كما تقدم محضر التنفيذ أيضاً ببلاغ إلى نيابة 6 أكتوبر لتحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة “التبديد”
جدير بالذكر أن الفنان المصري محمد رمضان قام بإبرام عقدا مع إحدى القنوات الفضائية بقيمة 100 مليون جنيه، لتمثيل رمضان المسلسلات خلال 5 سنوات، مع عدم تمثيل رمضان في أي قناة أخرى، إلا أن الأخير أخل بهذا البند، لتقوم القناة برفع دعوى قضائية ضده بمبلغ 9 ملايين جنيه.