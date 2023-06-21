هل يجوز التضحية بالطيور؟.. شيخ مصري بالأزهر يثير جدلاً ودار الإفتاء ترد

أثار استاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر الدكتور سعيد الدين الهلالي، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات عن جواز التضحية بالطيور بمناسبة عيد الأضحى المبارك.







جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للهلالي على قناة MBC مع الإعلامي عمرو أديب والذي دعا إلى نشر ثقافة التضحية بالطيور، بدلاً من نشر ثقافة الاستدانة والتقسيط.



واستند الهلالي بما جاء عن داود بن علي الظاهري وابن حزم الظاهري وروه عن بلال ابن أبي رباح واستندوا إلى أدلة في القرآن والسنة.

تصريحات الهلالي دفعت الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، للرد حيث قال: “إن الأضحية يجب أن تكون من بهيمة الأنعام كما جاءت في القرآن والسنة”.

من جانبها أوضحت دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي بأنه لا يجزئ في الأضحية إلا أن تكون من الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم.

وتابعت دار الإفتاء ما ورد أن أحد الصحابة قال بجواز التضحية بالطيور غير صحيح، لأن النص الوارد عنه ليس على ظاهرة، وإنما هو مجرد اجتهاد من الصحابي.



