تقرير رسمي.. يكشف عن ضحايا الحرائق في مأرب

الأربعاء 21 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت تقرير رسمي في محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن) عن وفاة وإصابة 24 نازحًا بينهم أطفال في 88 حريقًا شهدتها مخيمات النزوح في المحافظة منذُ مطلع العام الجاري.

وقال بيان صادر عن الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين ، اليوم الأربعاء 20يونيوحزيران تلقى "مأرب برس" على نسخه منه ، إن تلك الحرائق أدت إلى وفاة 6 نازحين وإصابة 18 آخرين.

وأمس الثلاثاء، تمكن الدفاع المدني بمحافظة مأرب من إخماد حريق شب داخل مخيم جو النسيم الغربي للنازحين، ناتج عن سقوط أحد خطوط الضغط العالي قرب المخيم، أثناء تشغيل الكهرباء في الخطوط القريبة من مخيم النازحين وفق الوحدة التنفيذية. وأشارت الوحدة التنفيذية إلى أن الحريق كان يهدد أكثر من 100 خيمة في المخيم، لافتةً إلى أنه كان الأكبر بالمحافظة لو لم يتم السيطرة عليه.

ورصدت تقارير رسمية صادرة عن وحدة النازحين في محافظة مأرب، 318 حريقًا في مخيمات النزوح خلال الفترة بين العام 2020 وحتى نهاية شهر مارس الماضي أدت إلى وفاة وإصابة (76) نازحاً ونازحة، موزعة على (28) حالة وفاة، و(48) حالة إصابة بحروق مختلفة. ويعتبر العام 2022 هو الأعلى من حيث عدد الحرائق والضحايا في مخيمات النزوح بمأرب، بتسجيل (114) حريقًا، تسببت في وفاة نحو (14) نازحاً بينهم أطفال، وإصابة (19) آخرين